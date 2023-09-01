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США бачать прогрес ЗСУ на Запоріжжі за останні три дні

Олександр Куницький
1 вересня 2023 р.

Сили оборони України досягли за останні три дні "помітного прогресу" на Запоріжжі, заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Українські військові на Запоріжжі
Українські військові на ЗапоріжжіФото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Сполучені Штати відзначають помітний прогрес українських військ у Запорізькій області за останні три дні. Про це  заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі у середу, 30 серпня, під час телефонної пресконференції.

"За останні 72 години або близько того ми спостерігали помітний прогрес українських Збройних Сил ... на південній лінії наступу, що виходить з району Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", - цитує Кірбі агенція Reuters.

За його словами, саме від України залежить, як скористатися своїм успіхом. При цьому Кірбі наголосив, що на Україну ще чекає важка боротьба під час просування на Південь.

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Генштаб ЗСУ: Триває наступ на Мелітопольському напрямку

Тим часом у вечірньому повідомленні генеральний штабу ЗСУ зазначив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Загалом по всій лінії фронту протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення, йдеться у повідомленні.

Раніше у генштабі повідомляли про успіхи на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове.

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Топтема

Українські військові на Запоріжжі

США бачать прогрес ЗСУ на Запоріжжі за останні три дні

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