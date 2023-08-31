Кулеба: Критикам контрнаступу України треба замовкнути

Глава українського МЗС гостро відрегував на критику дій Сил оборони та запропонувув "приїхати в Україну і власноруч спробувати звільнити один квадратний сантиметр".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова тих, хто критикує контрнаступ українських сил та назвав це "плюванням в обличчя українським солдатам”. Про це глава дипломатії України заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Толедо у четвер, 31 серпня.

"Критикувати повільний темп (контрнаступу. - Ред.) дорівнює плювати в обличчя українському солдату, який щодня жертвує своїм життям, рухаючись вперед і звільняючи кілометр української землі за кілометром", - цитує Кулебу Reuters.

Ці слова міністра є, зокрема, реакцією на статтю в американському виданні The New York Times, у якій офіційні особи США та інших країн Заходу говорили, що українські війська надто розосереджені.

"Я б рекомендував усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і власноруч спробувати звільнити один квадратний сантиметр", - заявив Кулеба.

У США вважають, що ЗСУ цьогоріч не звільнять Мелітополь - WP

Розвідувальна спільнота США вважає, що Україна цього року не досягне основної мети контрнаступу - звільнення міста Мелітополь на південному сході країни і, як наслідок, розрізання сухопутного коридору Росії до Криму. Про це писало 17 серпня американське видання The Washington Post (WP) з посиланням на неназвані джерела, знайомі із засекреченим прогнозом.

Ця оцінка, за даними видання, ґрунтується "на жорсткому вмінні РФ захищати захоплені території за допомогою мінних полів та траншей". Джерела WP прогнозують, що українським військовим не вдасться увійти безпосередньо до Мелітополя і вони зупиняться в кількох кілометрах до міста.

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