Генштаб ЗСУ: Наступ на Мелітопольському напрямку триває

Українські Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Водночас журналіст німецького видання Bild зазначає, що українські війська вже на підступах до села Вербове.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, йдеться у вечірньому повідомленні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook від середи, 30 серпня.

Раніше у генштабі зазначали, що успіхи мають місце на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове.

Bild: Українська армія прорвала "лінію Суровікіна"

Українські війська прорвали в Запорізькій області основну лінію російської оборони - так звану "лінію Суровікіна" - і зараз перебувають на підступах до села Вербове, повідомив кореспондент німецької газети Bild Юліан Репке (Julian Röpcke). "Це означає, що "зуби дракона" затримали українських військових приблизно на 24 години", - зазначив Репке.





За його інформацією, ЗСУ також просунулися на два кілометри у південному напрямку і знаходяться за два кілометри на схід від села Новопрокопівка Токмацького району.

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За даними журналу Forbes, у середині серпня до району Роботине було перекинуто 82-гу десантно-штурмову бригаду ЗСУ чисельністю 2000 осіб, укомплектовану британськими танками Challenger, а також БМП Marder і Stryker. Тоді ж ЗСУ вдалося відбити Урожайне, де розташовувався один з укріпрайонів російських військових, йдеться у публікації.