Генштаб ЗСУ: Наступ на Мелітопольському напрямку триває
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, йдеться у вечірньому повідомленні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook від середи, 30 серпня.
Раніше у генштабі зазначали, що успіхи мають місце на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове.
Bild: Українська армія прорвала "лінію Суровікіна"
Українські війська прорвали в Запорізькій області основну лінію російської оборони - так звану "лінію Суровікіна" - і зараз перебувають на підступах до села Вербове, повідомив кореспондент німецької газети Bild Юліан Репке (Julian Röpcke). "Це означає, що "зуби дракона" затримали українських військових приблизно на 24 години", - зазначив Репке.
За його інформацією, ЗСУ також просунулися на два кілометри у південному напрямку і знаходяться за два кілометри на схід від села Новопрокопівка Токмацького району.
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За даними журналу Forbes, у середині серпня до району Роботине було перекинуто 82-гу десантно-штурмову бригаду ЗСУ чисельністю 2000 осіб, укомплектовану британськими танками Challenger, а також БМП Marder і Stryker. Тоді ж ЗСУ вдалося відбити Урожайне, де розташовувався один з укріпрайонів російських військових, йдеться у публікації.