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ISW: Українські сили подолали "зуби дракона"

Роман Губа
5 вересня 2023 р.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські війська дійшли до позицій, що розташовані за російськими протитанковими перешкодами.

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Українські війська на Запорізькому напрямку
Українські війська на Запорізькому напрямкуФото: Dmytro Smolienko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Українська легка піхота просунулась до позицій за протитанковими ровами та протитанковими загородженнями "зуби дракона", які становлять нинішній російський оборонний рубіж на заході Запорізької області, і українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок, 5 вересня.

Водночас аналітики зазначають, що не готові сказати, що українські сили прорвали цей російський оборонний рубіж, оскільки в цих районах не спостерігається українська важка техніка.

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Також ISW із посиланням на відкриті джерела повідомляє, що українські війська розширюють пролом, який вони вже зробили у російській обороні та переміщають туди більше техніки та людей.

У ISW вважають, що російські війська намагались розширити мінні поля на півдні України після початку українського контрнаступу. З посиланням на Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI), аналітики пишуть, що українські війська можуть легко подолати російські мінні поля довжиною у 120 метрів.

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Це змусило РФ прагнути збільшити їх до 500 метрів. Через нестачу мін для замінування великої площі, як пише ISW, російська війська змушені відхилятися від доктрини та використовувати саморобні вибухові пристрої та збільшувати відстань між ними.

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Українські війська на Запорізькому напрямку

ISW: Українські сили подолали "зуби дракона"

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