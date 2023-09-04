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Зеленський укотре відвідав штаби бригад на Донеччині

Олександр Куницький
4 вересня 2023 р.

Під час поїздки на Донбас президент Зеленський відвідав командні пункти низки бригад та нагородив українських військових, які відзначилися в боях, повідомили в ОП.

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Володимир Зеленський на Донбасі, липень 2023 року
Володимир Зеленський на Донбасі, липень 2023 рокуФото: Ukrainian Presidentia/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої відвідав командні пункти бригад, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Про це повідомила у понеділок, 4 вересня, пресслужба глави держави.

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Зазначається, що Зеленський побував на командних пунктах 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Під час візиту президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів, а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

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Крім того, Зеленський вручив українським захисникам державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Віктор Сікоза.

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Володимир Зеленський на Донбасі, липень 2023 року

Зеленський укотре відвідав штаби бригад на Донеччині

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