Зеленський укотре відвідав штаби бригад на Донеччині

Під час поїздки на Донбас президент Зеленський відвідав командні пункти низки бригад та нагородив українських військових, які відзначилися в боях, повідомили в ОП.

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої відвідав командні пункти бригад, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Про це повідомила у понеділок, 4 вересня, пресслужба глави держави.

Читайте також: Зеленський відвідав штаби бригад на Донеччині

Зазначається, що Зеленський побував на командних пунктах 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Під час візиту президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів, а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Читайте також: Зеленський: Наш прапор майорітиме всюди, де має бути по праву

Крім того, Зеленський вручив українським захисникам державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Віктор Сікоза.

Читайте також: Зеленський відвідав штаби бригад у Запорізькій області