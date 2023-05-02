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В Офісі президента України воліли би більше солідарності з боку Польщі щодо експорту української агропродукції.
Фото: Sergei Supinsky/AFP
ЕкономікаУкраїна

Жовква: Не відчуваю солідарності з боку Польщі

Валерій Сааков
3 год. тому

Заборона Варшавою транзиту українського зерна - порушення правил ЄС, переконані в Офісі президента України. Також там нарікають на те, що не відчувають солідарності з боку Польщі в питанні експорту в умовах війни.

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що не відчуває солідарності з боку Польщі у питанні регулювання транзиту української сільськогосподарської продукції через її територію. Про це Жовква розповів у інтерв'ю DW у понеділок, 1 травня.

"На жаль, я не відчуваю жодної солідарності з боку Польщі", - сказав він.

Зокрема, український посадовець нагадав, що коли торік Росія вдерлася в Україну, були створені коридори, які отримали назву "лінії солідарності", щоб допомогти експортувати українське зерно наземним шляхом.

Жовква наголосив, що він в принципі не задоволений новою угодою, досягнутою в Брюсселі, що передбачає скасування односторонніх заходів, запроваджених сусідами України - Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною. "Польща не мала жодних підстав для односторонніх обмежень чи заборон на імпорт українських товарів, - переконаний український чиновник.

"Є угода про припинення дії (торговельних обмежень. - Ред.) між Україною та ЄС. Ми маємо  особливі торговельні преференції. Згідно з цими документами, відповідно до законодавства ЄС, жодна держава не має жодного права на односторонні заборони на імпорт", - пояснив Жовква.

Угода, яку оголоcили в п'ятницю, пропонує підтримку на 100 мільйонів євро для місцевих фермерів у п'яти європейських країнах, які зазнали матеріальної шкоди від напливу української аграрної продукції, що надходила без ввізного мита та призвела до різкого здешевлення вартості зернових, олійних та інших видів сільгосппродукції на ринках сусідніх з Україною країн-членів ЄС.

Ця угода також передбачає "виняткові захисні заходи" щодо транзиту української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Жовква додав, що тепер Київ чекає, коли Варшава скасує свої обмеження згідно з досягнутою угодою з ЄС.

Україна заявила, що протестує проти "категорично неприйнятних" заборон на транзит її агропродукції через сусідню Польщу, надіславши офіційну ноту представникам Польщі та ЄС у країні.

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