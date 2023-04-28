ЄК погодила обмеження імпорту 4 продуктів України в 5 країн

Єврокомісія погодила обмеження на експорт з України в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину та Болгарію пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника.

Посли країн-членів Європейського Союзу в п'ятницю, 28 квітня, підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною.

"Комітет постійних представників (Coreper) щойно підтримав оновлення Положення про тимчасову лібералізацію торгівлі, що доповнює торговельні поступки в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Це підтримає економіку України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - повідомляється на Twitter-сторінці Швеції, яка зараз головує в Раді ЄС.

Рішення ще має схвалити Європейський парламент, а потім - Європейська рада.

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Обмеження щодо аграрної продукції

Тим часом віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК), комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс підтвердив слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про досягнення угоди щодо заборони імпорту з України кількох сільськогосподарських продуктів.

"ЄК досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції. Ключові елементи угоди, також узгоджені з Україною", - написав Домбровскіс у Twitter.

За його словами, йдеться про те, що вказані країни скасують запроваджені ними в односторонньому порядку заборони, натомість ЄС запровадить "виняткові захисні заходи для чотирьох продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику" та надасть для постраждалих фермерів у цих країнах 100 мільйонів євро підтримки.

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Зеленський поговорив з Мішелем щодо агрообмежень

Перед оголошенням Домбровскіса президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем щодо обмежень. "Детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції. Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", - йдеться у повідомленні Зеленського в Telegram.

Він додав, що Україната Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС.

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