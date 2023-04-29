Мінфін вітає угоду про імпорт в ЄС агропродукції з України

Водночас МЗС України заявило, що передало напередодні до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти "щодо категоричної неприйнятності" ситуації щодо обмежень на імпорт.

Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав угоду, досягнуту між Брюсселем та низкою східноєвропейських країн, що має врегулювати суперечку стосовно обмеження імпорту української сільськогосподарської продукції. Про це він повідомив у суботу, 29 квітня, під час зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС у Стокгольмі, у якій він брав участь, передають dpa і AP.

Блокування українського імпорту зашкодить не лише Україні, а й "спричинить величезні страждання" країн Близького Сходу та Африки, заявив він. "Ми вітаємо те, що ми вирішили цю проблему", - цитує Марченка AP.

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МЗС надіслало ноти представництву ЄС та посольству Польщі

Водночас міністерство закордонних справ України того ж дня заявило, що передало напередодні, 28 квітня, до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти "щодо категоричної неприйнятності ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України".

"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", - йдеться у коментарі на сайті МЗС.

У українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що обмеження імпорту, "якими б причинами вони не обґрунтовувалися", не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС. МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та "в дусі солідарності".

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Досягнута угода

Напередодні ввечері віцепрезидент Європейської Комісії, комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив про досягнення угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо заборони імпорту з України кількох сільськогосподарських продуктів.

Йдеться про те, що країни скасують запроваджені ними в односторонньому порядку заборони, натомість ЄС запровадить "виняткові захисні заходи" для чотирьох продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпака, насіння соняшника, та надасть для постраждалих фермерів у цих країнах 100 мільйонів євро підтримки. За його словами, ключові елементи цієї угоди були погоджені з Україною.