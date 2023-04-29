Київ висловив протест ЄС через обмеження в торгівлі

Київ протестує через запровадження Польщею та низкою країн Європейського Союзу обмежень на імпорт української агропродукції.

Міністерство закордонних справ України передало до посольства Польщі в Україні та представництва Європейського Союзу в Україні ноти протесту у зв'язку із запровадженням торговельних обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, що суперечать Угоді про асоціацію з ЄС. Про це у суботу, 29 квітня, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", - зазначив Ніколенко.

За його словами, МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - наголосив Ніколенко.

28 квітня повідомлялося, що Єврокомісія погодила обмеження імпорту чотирьох продуктів України в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину та Болгарію. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, ріпаку та насіння соняшника.

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