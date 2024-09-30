ЗМІ: У Бундестазі готують ініціативу щодо заборони АдН

За даними Welt am Sonntag, представники керівних та опозиційних партій Бундестагу ФРН готують клопотання до Федерального конституційного суду щодо заборони партії "Альтернатива для Німеччини".

За інформацією газети Welt am Sonntag, кілька фракцій Бундестагу готують законодавчу ініціативу щодо заборони правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Уже незабаром групове клопотання, яке підготували спільно депутати від партій, що входять до правлячої коаліції, а також здебільшого опозиції, буде внесено на розгляд Бундестагу, вказує видання в неділю, 29 вересня.

Клопотання до Федерального конституційного суду

Після цього його планується внести до Федерального конституційного суду, пише газета. Для міжпартійного групового клопотання необхідна підтримка 37 депутатів. При цьому, за даними Welt am Sonntag, його готує значно більша кількість членів Бундестагу.

У підготовці беруть участь представники двох із трьох правлячих партій - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і "Союзу-90/Зелені", опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС, а також Лівої партії. Від кожної з цих партій клопотання підтримують щонайменше десять депутатів, вказує газета.

АдН звинувачують у прагненні зруйнувати демократію

У документі депутати звинувачують правопопулістську партію в прагненні підірвати вільний демократичний порядок у Німеччині та "активній войовничо-агресивній позиції" стосовно цього порядку. АдН закидають численні порушення статті 1 Основного закону ФРН, що захищає людську гідність.

Зокрема, автори документа вказують на заклики до "мільйонної рееміграції" іноземців, які мешкають у Німеччині, і заяви лідерів АдН, які принижують людську гідність мігрантів, мусульман і сексуальних меншин. Крім того, у клопотанні згадуються рішення Вищого адміністративного суду в Мюнстері, який у травні 2024 року підтвердив статус АдН як підозрюваної у правому екстремізмі.

Федеральний конституційний суд Німеччини за запитом Бундестагу має ухвалити рішення про відповідність програми та діяльності АдН Основному закону ФРН. Якщо їх буде визнано неконституційними, може бути розпочато процедуру заборони партії. Суд також може позбавити АдН державного фінансування.