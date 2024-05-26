ЗМІ: Росія випускає снаряди швидше й дешевше за Захід

Протягом 2024 року в РФ вироблять або відновлять 4,5 млн артилерійських снарядів, а в Європі та США - 1,3 млн. Середня собівартість західних боєприпасів - учетверо вища за російські, повідомляє телеканал Sky News.

Військово-промисловий комплекс Росії виробляє артилерійські боєприпаси значно швидше і дешевше, ніж це роблять західні союзники України. Такі висновки поширив у неділю, 26 травня, британський телеканал Sky News , у матеріалі, що посилається на аналіз консалтингової компанії Bain & Company. Як підрахували аналітики на основі загальнодоступної інформації, очікується, що 2024 року російський ВПК виготовить або відновить близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів, у той час як європейські країни і США загалом виготовлять 1,3 мільйона снарядів.

Показово, що середня собівартість західних снарядів калібру 155 мм, які є стандартом НАТО, становить близько 4 тисяч доларів США за одиницю, тоді як собівартість одного російського 152-міліметрового снаряду становить близько 1000 доларів, підрахували аналітики.

Такі підрахунки унаочнюють серйозність проблеми, з якою стикаються Збройні сили України, що вимушені покладатися на постачання боєприпасів зі США та Європи під час відбиття російського вторгнення, вказує Sky News.

Мільйони боєприпасів з КНДР для РФ

Днями спеціалізоване видання Defence News оприлюднило матеріал, автори якого наголосили, що Росія відновлює свої втрати у війні проти України значно швидшими темпами, ніж раніше вважалося на Заході.

Крім того, автори статті згадали й те, що починаючи з другої половини 2023 року РФ отримала від Північної Кореї близько 10 тисяч контейнерів, котрі "могли містити близько трьох мільйонів артилерійських снарядів". Повідомлялося також і про іранські військові поставки в РФ, уточнили в виданні.

Постачання боєприпасів Україні

З початку російської агресивної війни Україна отримує від західних союзників артилерійські боєприпаси радянських калібрів - 203-мм, 152-мм, 130-мм і 122-мм, а з травня 2022 року і західних - 203-мм, 155-мм і 105-мм. Тільки від Сполучених Штатів Київ отримав понад три мільйони 155-мм снарядів і понад 800 тисяч 105-мм снарядів. А ще Вашингтон надав ЗСУ 10 тисяч 203-мм, 400 тисяч 152-мм, близько 40 тисяч 130-мм і 40 тисяч 122-мм снарядів радянських калібрів, йдеться в переліку військової допомоги від США .

Читайте також: США відправили Україні зброї та військової допомоги на $275 млн

Крім того, артилерійські снаряди Україна отримує й від інших західних союзників, приміром, Німеччини. Станом на тепер, Україна отримала від ФРН загалом 90 тисяч лише 155-мм снарядів, повідомляє спеціальний офіційний сайт німецького уряду . Також боєприпаси Україна отримує й від іншої провідної європейської потуги - Франції. Приміром, у березні цього року Париж повідомляв , що передав Україні на той час 30 тисяч 155-мм снарядів і 9 тисяч - 105-мм. Водночас Великобританія надала Україні сотні тисяч артилерійських снарядів.

Читайте також: ФРН надала Україні нову військову допомогу, але без Patriot

Також на початку 2024 року Чехія започаткувала ініціативу, в межах якої ЗСУ мають отримати сотні тисяч артилерійських снарядів як радянського калібру, так і калібру НАТО. Переговори про закупівлю у третіх країн велися з ініціативи Праги. Ціла низка країн світу приєдналася до цієї ініціативи.