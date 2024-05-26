  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиРосійська Федерація

ЗМІ: Росія випускає снаряди швидше й дешевше за Захід

Валерій Сааков
26 травня 2024 р.

Протягом 2024 року в РФ вироблять або відновлять 4,5 млн артилерійських снарядів, а в Європі та США - 1,3 млн. Середня собівартість західних боєприпасів - учетверо вища за російські, повідомляє телеканал Sky News.

https://p.dw.com/p/4gIU6
Західні артилерійські снаряди калібру 155 мм
Західні артилерійські снаряди калібру 155 мм (ілюстративне фото)Фото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Військово-промисловий комплекс Росії виробляє артилерійські боєприпаси значно швидше і дешевше, ніж це роблять західні союзники України. Такі висновки поширив у неділю, 26 травня, британський телеканал Sky News, у матеріалі, що посилається на аналіз консалтингової компанії Bain & Company. Як підрахували аналітики на основі загальнодоступної інформації, очікується, що 2024 року російський ВПК виготовить або відновить близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів, у той час як європейські країни і США загалом виготовлять 1,3 мільйона снарядів.

Показово, що середня собівартість західних снарядів калібру 155 мм, які є стандартом НАТО, становить близько 4 тисяч доларів США за одиницю, тоді як собівартість одного російського 152-міліметрового снаряду становить близько 1000 доларів, підрахували аналітики.

Такі підрахунки унаочнюють серйозність проблеми, з якою стикаються Збройні сили України, що вимушені покладатися на постачання боєприпасів зі США та Європи під час відбиття російського вторгнення, вказує Sky News.

Мільйони боєприпасів з КНДР для РФ

Днями спеціалізоване видання Defence News оприлюднило матеріал, автори якого наголосили, що Росія відновлює свої втрати у війні проти України значно швидшими темпами, ніж раніше вважалося на Заході.

Крім того, автори статті згадали й те, що починаючи з другої половини 2023 року РФ отримала від Північної Кореї близько 10 тисяч контейнерів, котрі "могли містити близько трьох мільйонів артилерійських снарядів". Повідомлялося також і про іранські військові поставки в РФ, уточнили в виданні. 

Постачання боєприпасів Україні

З початку російської агресивної війни Україна отримує від західних союзників артилерійські боєприпаси радянських калібрів - 203-мм, 152-мм, 130-мм і 122-мм, а з травня 2022 року і західних - 203-мм, 155-мм і 105-мм. Тільки від Сполучених Штатів Київ отримав понад три мільйони 155-мм снарядів і понад 800 тисяч 105-мм снарядів. А ще Вашингтон надав ЗСУ 10 тисяч 203-мм, 400 тисяч 152-мм, близько 40 тисяч 130-мм і 40 тисяч 122-мм снарядів радянських калібрів, йдеться в переліку військової допомоги від США.

Читайте також: США відправили Україні зброї та військової допомоги на $275 млн

Крім того, артилерійські снаряди Україна отримує й від інших західних союзників, приміром, Німеччини. Станом на тепер, Україна отримала від ФРН загалом 90 тисяч лише 155-мм снарядів, повідомляє спеціальний офіційний сайт німецького уряду. Також боєприпаси Україна отримує й від іншої провідної європейської потуги - Франції. Приміром, у березні цього року Париж повідомляв, що передав Україні на той час 30 тисяч 155-мм снарядів і 9 тисяч - 105-мм. Водночас Великобританія надала Україні сотні тисяч артилерійських снарядів.

Читайте також: ФРН надала Україні нову військову допомогу, але без Patriot

Також на початку 2024 року Чехія започаткувала ініціативу, в межах якої ЗСУ мають отримати сотні тисяч артилерійських снарядів як радянського калібру, так і калібру НАТО. Переговори про закупівлю у третіх країн велися з ініціативи Праги. Ціла низка країн світу приєдналася до цієї ініціативи.

Віцеканцлер ФРН про ППО і снаряди для України в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Боєприпасів калібру 155 міліметрів ( ілюстративне фото)

Як Чехія мобілізувала Захід придбати сотні тисяч снарядів для ЗСУ

Як Чехія мобілізувала Захід придбати сотні тисяч снарядів для ЗСУ

Чеська Республіка організувала придбання 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Ініціативу підтримало близько 20 країн, серед яких і Німеччина.
Конфлікти25 березня 2024 р.
www.state.gov
www.bundesregierung.de
Більше публікацій