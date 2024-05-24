ФРН надала Україні нову військову допомогу, але без Patriot

У новий пакет військової допомоги від ФРН для України увійшли 10 танків Leopard 1A5, артилерійські снаряди, набої, дрони, транспортні засоби та обладнання для розмінування.

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Оновлений перелік техніки, засобів та спорядження оприлюднений на сайті федерального уряду Німеччини.

До пакета допомоги, зокрема, увійшла техніка, як-от 10 танків Leopard 1A5, 20 розвідувальних безпілотників Vector і запасні частини до них, а також 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun. До України поставлені також по одній одиниці мостоукладальної машини Biber, броньованої інженерної машини Dachs та броньованої евакуаційної машини Bergepanzer 2 із запасними частинами. ФРН також передала Україні чотири машини розмінування Wisent 1 разом з запчастинами, два мінні трали, 400 світлодіодних ламп та 16 вантажівок-автоцистерн Mercedes Zetros.

Крім того, Україна отримає від Німеччини різноманітну стрілецьку зброю та боєприпаси: 20 кулеметів MG3 для танків Leopard, БМП Marder, 540 штурмових гвинтівок MK 556, 80 високоточних гвинтівок HLR 338, 111 гвинтівок CR 308. Також Києву надійдуть 1,75 мільйона патронів до вогнепальної зброї, 8,5 тисячі 155-мм артилерійських снарядів - вони доставлятимуться як з арсеналів Бундесверу, так і від виробників.

Крім того, планується або вже здійснюється доставка Україні трьох реактивних систем залпового вогню HIMARS, йдеться на сайті уряду Німеччини.

Україна потребує ще сім "Петріотів"

У середині квітня Німеччина, яка вже поставила Україні дві зенітні ракетні системи Patriot, пообіцяла передати ще одну. Patriot для України надійде зі складів Бундесверу і має бути негайно переданий Києву, повідомили тоді в міноборони ФРН. Втім, досі офіційних повідомлень про передачу Patriot не було.

23 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після чергової атаки Росії по Харкову і Люботину закликав країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні. За його словами, Україна потребує принаймні ще сім систем Patriot.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала зі складів німецького Бундесверу озброєння на 5,2 мільярда євро. Загалом ФРН уже надала або передбачила надання військової допомоги Україні на близько 28 мільярдів євро.