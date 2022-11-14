Зйомки в Херсоні: ЗМІ вимагають повернути акредитацію

Скасування акредитації через роботу в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів медійники вважають необґрунтованим. На їхню думку, проблема насамперед в непрофесіоналізмі комунікаційних структур міноборони.

Низка об'єднань українських журналістів і представники окремих медіа звернулися до влади України з вимогою переглянути рішення про скасування дозволів на роботу та прескарт для роботи в зоні бойових дій. Про це йдеться у заяві журналістів , оприлюдненій у понеділок, 14 листопада, на сайті громадської організації "Інститут масової інформації" (ІМІ).

Як зазначили в організації, ця заява адресована президенту України Володимиру Зеленському, головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Резнікову.

Причини конфлікту

Після звільнення Херсона від російської окупації, українські і західні медіа, які працюють в Україні, стали спрямовувати журналістів для висвітлення ситуації в місті. Однак з'ясувалося, що через проведення стабілізаційних заходів, доступ ЗМІ до міста обмежений. Водночас журналістам декількох медіа, зокрема CNN, SkyNews, hromadske, "Суспільне" та телеканалу "Рада", вдалося потрапити до Херсона і зробити звідти репортажі.

Після цього журналісти почали обговорювати в соцмережах питання вибіркового підходу до допуску медіа в Херсон. Однак згодом генеральний штаб ЗСУ заявив, що "деякі представники ЗМІ" проігнорували наявні заборони та без погодження з представниками військових частин "здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів".

"Низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними", - повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook, не уточнивши які саме медіа будуть покарані.

Читайте також: Українська влада закликає мешканців Херсона евакуюватися

Позиція журналістів

На думку представників медіа, які підписали заяву, ця ситуація викликана "неефективністю та непрофесіоналізмом" комунікаційних структур міноборони, зокрема Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня. "Весь світ облетіли кадри колег із CNN, SkyNews та інших провідних іноземних та українських медіа. Вони засвідчили радість, із якою херсонці зустрічають українську армію, спростовуючи тим самим брехню російської пропаганди", - наголошується в заяві.

Журналісти зауважують, що після рішення представників силових структур, окремі українські ЗМІ більше не зможуть висвітлювати події на передовій та в прифронтовій зоні, а іноземні кореспонденти, можливо, взагалі не працюватимуть в Україні. "Провал у розумінні особливостей роботи журналістів на війні і небажання створити рівні і прозорі правила роботи вилився у створення інформаційної напруги і комунікаційну кризу", - зауважують представники медіа.

Вони вимагають повернути акредитацію українським й іноземним журналістам, які висвітлювали події в Херсоні, провести "внутрішнє розслідування непрофесійної роботи" комунікаційних підрозділів оперативного командування "Південь" і міноборони, а також побудувати "рівні та прозорі правила роботи і допуску журналістів і відмовитись від вибіркового підходу".

Читайте також: Війська РФ знищили у Херсоні всю інфраструктуру - Зеленський