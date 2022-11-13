Українська влада закликає мешканців Херсона евакуюватися

Влада просить людей тимчасово виїхати з правобережної частини Херсонщини через загрозу обстрілів та зруйновану інфраструктуру з постачання електроенергії, води та тепла.

Українська влада закликала мешканців деокупованих Херсона та інших населених пунктів правобережної частини Херсонщини евакуюватися до більш безпечних регіонів країни. Зробити це влада просить через загрозу обстрілів та зруйновану критичну інфраструктуру, яка забезпечує постачання електроенергії, води та тепла.

"На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, тікаючи, від безвиході починає воювати з мирними людьми", - написав у Telegram у неділю, 13 листопада, очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Херсонська ОВА готова допомогти з евакуацією та забезпеченням людей всім необхідним, зазначив він.

Російська сторона стверджує, що "евакуювала" 115 тисяч людей

Ще 22 жовтня, коли Херсон перебував під контролем російських військових, окупаційна влада закликала людей негайно залишити місто і перебратися на лівий берег Дніпра. Як доповів 9 листопада командувач об'єднаного угрупування окупаційних військ Росії в Україні Сергій Суровікін міністру оборони РФ Сергію Шойгу, за ці дні з правобережної частини Херсонщини "евакуювали" понад 115 тисяч людей, повідомляє російська інформаційна агенція РИА "Новости". До російського вторгнення у місті налічували понад 270 тисяч мешканців.

У цей же день, 9 листопада, Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає свої війська на лівий берег Дніпра. Наступного дня міністерство оборони Росії офіційно оголосило про початок "маневру" з відведення російських військ з Херсона на лівий берег річки.

Читайте також: Міністр оборони Великобританії: Відступ з Херсона означає ще один провал Росії

Військові РФ, ймовірно, залишали Херсонщину разом з цивільними - британська розвідка

У британській розвідці припускають, що відступ російських військових з Херсона почався набагато раніше, ніж про це було оголошено. Розвідники не виключають, що протягом останніх тижнів російська військова техніка та особовий склад, перевдягнений у цивільний одяг, залишили місто разом із цивільними. "Завершення виведення (військ. - Ред.) відбулося лише через два дні після його оголошення. Тож цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли призначені росіянами посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - заявили у розвідці.

Про те, що підрозділи ЗСУ зайшли у Херсон, головне управління розвідки міністерства оборони України заявило 11 листопада. За тиждень з 7 по 13 листопада українські військові деокупували на правому березі Дніпра 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячі квадратних кілометрів, повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ.

Читайте також: Херсон очима херсонців: перша доба без російських окупантів