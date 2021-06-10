Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ, яку висловили лідери країн Великої сімки (G7) у фінальному комюніке саміту. "Вдячний лідерам Великобританії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим - це Україна", - заявив Зеленський ввечері у неділю, 13 червня, повідомляє його офіс.

Лідери Великої сімки у неділю закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові. "Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - йдеться у комюніке саміту G7.

Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес задля забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

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Лідери країн G7 також закликали Росію та збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню. "Ми підтверджуємо наші зусилля щодо зміцнення української демократії та інституцій, заохочуючи подальший прогрес у реформах", - зазначили учасники саміту.