Зеленський очікує, що результатом переговорів із РФ стане деескалація

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Президент України очікує, що в результаті спільних переговорів Заходу з Росією РФ гарантує досягнення миру на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський очікує, що результатом переговорів західних країн із Росією стане деескалація ситуації на українському кордоні та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі. Про це він повідомив у четвер, 20 січня, під час онлайн-обговорення в межах підготовки конференції з питань українських реформ, яка відбудеться влітку в швейцарському Лугано.
"Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, переговорів із Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що події, які останні тижні розвертаються навколо України, вкотре підтвердили її унікальну роль для Європи та її майбутнього. "Ці події підтверджують, що всебічна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Президент.
Напередодні Зеленський опублікував відеозвернення , в якому закликав українців не панікувати через загрозу можливого вторгнення Росії.
Захід вже кілька місяців звинувачує Росію у стягуванні військовослужбовців і техніки до українського кордону, підозрюючи Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія подібні наміри заперечує і звинувачує Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
У НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. РФ вимагає від НАТО зобов'язатись не приймати нових членів, зокрема Україну. В Альянсі ж наполягають, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу.
В січні Захід і Росія провели декілька переговорів стосовно безпеки: між США та Росією, у раді НАТО-РФ і в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі. 19 січня до Києва приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, у четвер він проведе переговори у Берліні з колегами з Німеччини, Франції та Великобританії, а на 21 січня запланована його зустріч у Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.