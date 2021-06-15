Зеленський не зміг відповісти, чи вважає Путіна вбивцею

Президент України Володимир Зеленський виявився не не готовим відповісти на запитання про те, чи вважає президента Росії Владіміра Путіна вбивцею.

"(Запитання - Ред.) дуже некоректне. Тому що є запитання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація. Ви можете зараз позбавити нас хоча б якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації. Тому я вважаю, що не можна ставити такі запитання і не можна на них відповідати, навіть коли тобі дуже хочеться. Ти можеш сказати що завгодно на вулиці, вдома, кому-небудь. Але ти не Бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати", - відповів Зеленський у спільному інтерв'ю виданням Associated Press, Reuters та Agence France-Presse, оприлюдненому у середу, 16 червня.

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При цьому Зеленський назвав США причиною ескалації Росією ситуації на кордоні з Україною. "При всій повазі до самостійності нашої країни, але тут була зовнішня причина - відносини РФ і США", - сказав він. За даними Зеленського, Росія відпрацьовує варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова.

Говорячи про зустріч Байдена і Путіна, Зеленський сказав, що його головним побоюванням є відсутність конкретики на ній. Водночас він сумнівається, що зустріч очільників США та РФ може прискорити його перемовини з Путіним. "Я вважаю, що наша зустріч із президентом Росії неминуча. Тільки якщо він не хоче нічого закінчувати, зустрічі не буде. Інших причин, я вважаю, немає", - сказав він.

Зеленський незадоволений вимогами МВФ до України

Також Зеленський заявив, що вважає деякі вимоги Міжнародного валютного фонду до України несправедливими. "Є "маяки", яких МВФ очікує від України, зокрема судова реформа, і ще багато питань. Сьогодні транш прив'язаний до таких "маяків". Я ще раз повторю: вважаю, що це несправедливо, коли у нас іде війна, коли ми боремося з олігархатом, коли ми боремося з корупцією й реально це робимо. Проте - це їхнє право", - наголосив український президент.