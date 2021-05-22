 ″Ситуація тупикова″: Пєсков про можливу зустріч Зеленського і Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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"Ситуація тупикова": Пєсков про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Речник президента РФ підтвердив, що ведуться консультації щодо можливої ​​зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Консультації щодо можливої ​​зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна справді тривають, але щодо тем спілкування поки ситуація є "тупиковою". Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Россия-1", передає агенція "Інтерфакс-Україна". 

"Тупикові ситуації: наші українські візаві (...) говорять: "Ми обговорюватимемо Крим". Утім, якщо обговорювати Крим в плані розвитку прикордонного співробітництва - знаєте, Росія має прикордонне співробітництво по лінії регіонів із зарубіжними країнами - якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий. Однак якщо обговорювати щось інше (...), то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати", - зазначив речник Путіна.

Також Пєсков нагадав про ухвалене законодавство після незаконної анексії Росією Криму: в Конституції РФ "чорним по білому написано, що це кримінальний злочин - говорити про відчуження територій Російської Федерації". "Тому треба буде, звичайно, багато ще попрацювати, далі продовжити обмін думками і подивимося, що з цього вийде, але такий обмін думками дійсно має місце", - сказав він.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, у квітні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна. У відповідь Путін заявив, що питання Донбасу Зеленському варто спочатку обговорювати з "керівниками" Донецької і Луганської "народних республік", але якщо він захоче обговорити налагодження двосторонніх українсько-російських відносин, то його готові будуть прийняти в Москві у будь-який зручний час.

Зеленський підкреслив, що не обговорюватиме питання Донбасу з так званим керівництвом самопроголошених "республік", але доручив Єрмаку узгодити з адміністрацією президента РФ дату і місце його зустрічі з Путіним. Пізніше Зеленський заявив, що не проти провести зустріч із Путіним у Ватикані.

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