В ОП назвали можливу тему переговорів на зустрічі Зеленського та Путіна

Офіс президента (ОП) України розраховує, що президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін могли би обговорити стан виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція та Росія) на саміті в Парижі у грудні 2019 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави, оприлюдненому в четвер, 13 травня.

"Керівник Офісу президента України (Андрій Єрмак. - Ред.) вважає, що однією з головних тем цієї події Володимира Зеленського та Володимира Путіна може бути детальний аналіз стану виконання домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року", - зазначається в ньому.

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За словами керівника ОП, залишаються невиконаними принципові питання гуманітарного характеру, а також у сфері безпеки, які необхідно обговорювати на найвищому рівні. Єрмак запевнив, що узгодження умов зустрічі Зеленського і Путіна триває, додавши, що поки деталі озвучувати рано. Він також виступив за якнайшвидше проведення переговорів, оскільки "ситуація потребує швидких реакцій".

При цьому керівник ОП додав, що особиста двостороння зустріч не є спробою зміни переговорного процесу в "нормандському форматі". Єрмак зазначив, що Німеччина і Франція підтримують ініціативу України щодо організації зустрічі Зеленського і Путіна для активізації діалогу та використання всіх дипломатичних можливостей для завершення конфлікту і встановлення миру на Донбасі.

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Місце зустрічі Зеленського й Путіна

Нагадаємо, що у квітні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна. У відповідь Путін заявив, що питання Донбасу Зеленському варто спочатку обговорювати з "керівниками" Донецької і Луганської "народних республік", але якщо він захоче обговорити налагодження двосторонніх українсько-російських відносин, то його готові будуть прийняти в Москві у будь-який зручний час.

Зеленський підкреслив, що не обговорюватиме питання Донбасу з так званим керівництвом самопроголошених "республік", але доручив Єрмаку узгодити з адміністрацією президента РФ дату і місце його зустрічі з Путіним. Пізніше Зеленський заявив, що не проти провести зустріч із Путіним у Ватикані.