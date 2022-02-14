Військовим ЗСУ збираються підняти зарплати на третину з березня

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України затвердити план заходів щодо підвищення з 1 березня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України на 30 відсотків. Про це йдеться в указі "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого.

Кабмін має затвердити відповідний план протягом дня. В ньому також має бути передбачене доведення підвищення зарплат військових Державної прикордонної служби та Національної гвардії України до 20 відсотків із початку року.

Інформаційна платформа UAразом

Крім того, указом передбачене створення єдиної інформаційної платформи UАразом для "щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації та заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави".

Тренування тероборони в Києві

До того ж президент доручив уряду прискорити створення і функціонування системи територіальної оборони, а також належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

Нагадаємо, що в липні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закони, необхідні для створення і розвитку сил територіальної оборони. Вони дали змогу створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю, і збільшили чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців для забезпечення роботи сил тероборони.

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Щонайменше 14 тисяч з 2023

До цього указом від 30 грудня 2021 року Зеленський доручив удвічі підвищити мінімальну зарплату військовим в Україні від рівня мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня календарного року. Відтак, з 2023 року військовослужбовці можуть отримувати щонайменше 14 352 гривні зарплати. Як вказувалося у документі, ці зміни не стосуватимуться військовослужбовців строкової служби.

Крім того, 1 лютого президент підписав указ "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії". Він передбачає збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат (нині це 19,5 тисяч гривень) протягом 2023 року.

Також документом передбачене поетапне збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб протягом наступних трьох років (нині вона не перевищує 261 тисячі осіб), збільшення терміну дії контрактів, а також запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи проходженню строкової служби.

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