Зеленський: 16 лютого стане не днем нападу, а Днем єднання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 16 лютого стане Днем єднання в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні до українців у понеділок, 14 лютого.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - сказав він.

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Нагадаємо, що з осені 2021 року Росія стягує до кордонів України військовослужбовців та техніку. За даними розвідок, російський військовий контингент навколо України перевищує 100 тисяч.

На Заході остерігаються, що таким чином Кремль планує повномасштабне вторгнення в Україну, яке може розпочатися до завершення Зимової Олімпіади 20 лютого. Німецький тижневик Der Spiegel з посиланням на американські спецслужби пише, що воно може розпочатися вже 16 лютого.

РФ усі звинувачення в підготовці до нового наступу публічно заперечує.