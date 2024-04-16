Зеленському передали на підпис закон про мобілізацію

Закон про посилення мобілізації підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і передав на підпис президенту. Документ набуде чинності через місяць після офіційної публікації.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про посилення мобілізації та передав його у вівторок, 16 квітня, на підпис президентові Володимиру Зеленському. Про це свідчить картка закону на сайті парламенту.

Зеленський має 15 днів на підписання закону.

Більшість положень закону набудуть чинності через місяць після оприлюднення в офіційних виданнях.

Читайте також: Мобілізація без демобілізації: що передбачає новий закон