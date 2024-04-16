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Зеленському передали на підпис закон про мобілізацію

Віолетта Чайковська
16 квітня 2024 р.

Закон про посилення мобілізації підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і передав на підпис президенту. Документ набуде чинності через місяць після офіційної публікації.

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ЗСУ
Українські військовіФото: Kuba Stezycki/REUTERS

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про посилення мобілізації та передав його у вівторок, 16 квітня, на підпис президентові Володимиру Зеленському. Про це свідчить картка закону на сайті парламенту.

Зеленський має 15 днів на підписання закону.

Більшість положень закону набудуть чинності через місяць після оприлюднення в офіційних виданнях.

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