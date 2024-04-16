Зеленському передали на підпис закон про мобілізацію

Зеленському передали на підпис закон про мобілізацію16 квітня 2024 р.
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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про посилення мобілізації та передав його у вівторок, 16 квітня, на підпис президентові Володимиру Зеленському. Про це свідчить картка закону на сайті парламенту.
Зеленський має 15 днів на підписання закону.
Більшість положень закону набудуть чинності через місяць після оприлюднення в офіційних виданнях.
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