Зеленський зустрівся з Шольцом і поїхав до Мелоні

Зеленський зустрівся з Шольцом і поїхав до Мелоні6 вересня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Німеччину в п'ятницю, 6 вересня, зустрівся у Франкфурті-на-Майні з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz).
Як повідомили в Офісі президента, Зеленський поінформував канцлера про ситуацію на фронті та наслідки "російського ракетного терору проти українців і критичної інфраструктури".
Також він подякував Шольцу за комплексну допомогу, насамперед військову, надану Україні від початку повномасштабної війни РФ. "Дякую, що ці постачання мають незмінний характер. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої протиповітряної оборони, що зберігає життя українців", - сказав президент.
Зеленський відзначив, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних сил України, а також рішення про передачу Україні додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 й танків Leopard 1A5, оголошене сьогодні на засіданні у форматі "Рамштайн".
Також на порядку денному зустрічі були обговорення реалізації двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь. Окремо лідери обговорили імплементацію "формули миру" та підготовку до другого "саміту миру".
Водночас Шольц у своєму акаунті в соціальній мережі Х запевнив, що "Німеччина є і залишатиметься найбільш затятим прихильником України в Європі" та буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".
На сайті канцлера підтвердили, що однієї з тем зустрічі були можливі наступні кроки після "саміту миру" в Швейцарії.
Після Німеччини Зеленський відвідує Італію
З Німеччини Зеленський полетів в Італію. Там він візьме участь в економічному форумі "Європейський дім", а аткож зустрінеться з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.
Як повідомляє агенція AFP, Зеленський вже прибув до Італії ввечері.