Зеленський зустрівся з Шольцом і поїхав до Мелоні

У Франкфурті президент України обговорив з канцлером Німеччини ситуацію на фронті, наслідки обстрілів РФ і подальші кроки щодо "формули миру". Після цього він полетів в Італію на економічний форум і зустріч з прем'єркою.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Німеччину в п'ятницю, 6 вересня, зустрівся у Франкфурті-на-Майні з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський поінформував канцлера про ситуацію на фронті та наслідки "російського ракетного терору проти українців і критичної інфраструктури".

Також він подякував Шольцу за комплексну допомогу, насамперед військову, надану Україні від початку повномасштабної війни РФ. "Дякую, що ці постачання мають незмінний характер. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої протиповітряної оборони, що зберігає життя українців", - сказав президент.

Зеленський відзначив, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних сил України, а також рішення про передачу Україні додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 й танків Leopard 1A5, оголошене сьогодні на засіданні у форматі "Рамштайн".

Також на порядку денному зустрічі були обговорення реалізації двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь. Окремо лідери обговорили імплементацію "формули миру" та підготовку до другого "саміту миру".

Водночас Шольц у своєму акаунті в соціальній мережі Х запевнив, що "Німеччина є і залишатиметься найбільш затятим прихильником України в Європі" та буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

На сайті канцлера підтвердили, що однієї з тем зустрічі були можливі наступні кроки після "саміту миру" в Швейцарії.

Після Німеччини Зеленський відвідує Італію

З Німеччини Зеленський полетів в Італію. Там він візьме участь в економічному форумі "Європейський дім", а аткож зустрінеться з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

Як повідомляє агенція AFP, Зеленський вже прибув до Італії ввечері.