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Зеленський зустрівся з главою МЗС Великобританії у Києві

Валерій Сааков
1 год. тому

Під час зустрічі Зеленського з Джеймсом Клеверлі обговорювалися майбутній саміт НАТО, а також відбудова України.

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Зеленський зустрівся з главою МЗС Великобританії у Києві
Президент України Володимир ЗеленськийФото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в понеділок, 5 червня, з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі у Києві. Під час зустрічі сторони обговорили проведення саміту НАТО в липні, а також майбутню повоєнну відбудову України, про що повідомив сам Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Великобританія надавала і продовжує надавати Україні", - написав Зеленський у Telegram під відеозаписом їхньої зустрічі.

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На тлі цього Зеленський також вказав на свою зустріч з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, під час яких "були досягнуті дуже важливі домовленості".

Шмигаль обговорив з Клеверлі подальшу збройну підтримку

Цього ж дня про з Клеверлі зустрівся й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як повідомив очільник українського Кабміну, він обговорив із міністром закордонних справ Великобританії збройну підтримку, повоєнне відновлення та інтеграцію країни в НАТО. 

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"Подякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії. На полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО. Під час саміту організації Україна має почути меседжі про наше майбутнє в альянсі", - написав Шмигаль у Telegram-каналі. 

Крім того, український прем'єр закликав посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення. "Вітаємо участь Британії у швидкій відбудові. Зокрема у відновленні шести мостів на Київщині та застосуванні інструментів UKEF. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване", - додав Шмигаль.

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