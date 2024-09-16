Замах на Трампа: Зеленський засудив політичне насильство

ФБР розслідує можливий повторний замах на життя Дональда Трампа. Володимир Зеленський наголосив, що політичному насильству немає місця ніде у світі.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 вересня, відреагував на можливий повторний замах на кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, наголосивши, що у світі немає місця політичному насильству.

"Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - написав Зеленський у соціальній мережі X.

При цьому глава України висловив найкращі побажання Трампу і його родині. "Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали", - зазначив Зеленський.

ФБР розслідує повторний замах на Трампа

Ввечері неділі поблизу місця, де перебував Трамп, сталася стрілянина, у цей момент він грав у гольф у своєму клубі. Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) заявило про можливий "замах на вбивство" Трампа та розпочало розслідування. Агенти Секретної служби, які охороняють президентів США, кандидатів у президенти та інших високопосадовців у Сполучених Штатах, виявили в кущах біля огорожі клубу невідомого чоловіка, який цілився в бік Трампа, що грав на сусідній лунці.

Гвинтівка та камера, яку правоохоронці виявили у кущах Фото: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Після того, як агенти відкрили вогонь по підозрюваному, він втік на чорному позашляховику і пізніше був затриманий місцевими правоохоронцями в сусідньому окрузі Мартін. У кущах поліція виявила "штурмову гвинтівку типу АК-47" з оптичним прицілом і камерою GoPro. За даними неназваних співрозмовників у правоохоронних органах низки видань, нападником виявився 58-річний будівельник Раян В. Р. родом з Гавайських островів. На основі аналізу акаунтів у соцмережах чоловіка ЗМІ вказують, що Рут є палким прихильником Україні в її боротьбі проти Росії та навіть відвідував Київ після початку повномасштабної війни РФ.

Нагадаємо, 13 липня на Трампа було скоєно замах під час його виступу на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Вогонь по політику відкрив 20-річний житель Пенсильванії. Експрезидента доправили в лікарню, де йому надали допомогу. Унаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей були поранені. Нападника застрелили співробітники служб безпеки.