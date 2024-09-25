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Зеленський запросив Ердогана в Україну

Дмитро Шварц
25 вересня 2024 р.

Президент Туреччини сказав Володимиру Зеленському, що війну можна припинити "шляхом діалогу при збереженні територіальної цілісності та суверенітету України".

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Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у березні 2024 року в Стамбулі
Зеленський та Ердоган (архівне фото)Фото: Ukraine Presidency/Zuma/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях генеральної асамблеї ООН у США.

"Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України. Обговорили імплементацію "формули миру" з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті формули", - повідомив Зеленський у середу, 25 вересня.

Також він додав, що запросив Ердогана відвідати Україну. 

Ердоган: Війну можна закінчити шляхом діалогу

Ердоган, за даними турецького державного інформаційного агентства Anadolu, зазначив на зустрічі з Зеленським, що Туреччина "з самого початку вірила, що російсько-українську війну можна закінчити шляхом діалогу при збереженні територіальної цілісності та суверенітету України" та додав, що "продовжує докладати зусиль для досягнення цієї мети".

Зокрема, він запевнив у продовженні зусиль з відродження Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, що на його переконання, "може відкрити двері до миру між Києвом і Москвою".

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