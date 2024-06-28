Зеленський вважає "потужною" нову програму НАТО для України

Україна і НАТО обговорюють "потужний" інструмент співробітництва, заявив Володимир Зеленський. Водночас він очікує, що детальний мирний план української сторони буде готовий до кінця цього року.

Президент України Володимир Зеленський назвав "додатковим потужним інструментом" новий формат співробітництва з Північноатлантичним альянсом (НАТО), який мають започаткувати під час саміту Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня. Відповідну заяву Зеленський зробив під час спільної пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар у Києві, 28 червня.

Ідеться про програму під назвою "Підтримка НАТО в галузі безпеки та навчання для України" - Nato Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Механізм програми міністри оборони держав-членів НАТО узгодили 14 червня. Згідно з нею, Альянс буде курирувати підготовку українських військових на навчальних об'єктах НАТО, планувати і координувати постачання озброєнь Києву, а також керувати передачею і ремонтом техніки. Українська сторона, а також США і НАТО переконані, що NSATU зробить постачання Україні зброї швидшим та ефективнішим.

Президент Зеленський наголосив, що новий інструмент не буде альтернативою роботі партнерів у форматі "Рамштайн": "Рамштайн буде працювати. Це для нас важливо. Там більше 50 країн і це не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому широкому представництву".

Чого чекати від саміту НАТО у Вашингтоні

Зеленський зазначив, що новий інструмент підтримки України він обговорював з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, але про деталі говорити зарано. Водночас, за словами президента України, у новій структурі буде передбачено важливий для Києва механізм: "Щоб гроші, які виділяються тими чи іншими державами для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну".

Під час саміту НАТО, який має відбутися у Вашингтоні (США) 9-11 липня, Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО, повідомляли ЗМІ з посиланням на чиновників у США та НАТО. Водночас, як заявив президент Зеленський, Україна під час саміту братиме участь у кількох платформах, зокрема, щодо поставок систем ППО Patriot, а також у засіданнях держав, які підписали безпекові угоди з Україною.

Мирні переговори з Росією

Тема дипломатичного врегулювання війни та майбутнього другого мирного саміту була однією з провідних під час пресконференції лідерів України та Словенії. Україна є тією країною, яка має вирішувати, коли і за яких умов мають відбуватися мирні перемовини з Росією, наголосила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар і додала, що Любляна підтримує Київ у реалізації семи пунктів "формули миру", яку пропонує Україна.

"Авжеж, Україна вирішуватиме (коли почати переговори з Росією - Ред.), - сказав Зеленський відповідаючи на питання словенського журналіста про умови, за яких Україна сяде за стіл перемовин з РФ, - Але, якби все залежало тільки від України, ніякої війни не було б". За словами Володимира Зеленського, до наступного саміту миру Україна працює над трьома пріоритетними складниками мирного плану: енергетика, продовольча безпека та обміни, а детальний мирний план за всіма аспектами "формули миру" буде готовий до кінця цього року. Водночас, як заявив Зеленський, паралельно з дипломатичними зусиллями Україна нарощує виробництво дронів, РЕБ та артилерії.

Як зазначили лідери держав, підготовка безпекової угоди між Україною та Словенією перебуває на фінальному етапі. За словами Наташі Пірц Мусар, її підписання має відбуватися до саміту НАТО у липні. Водночас, президентка Словенії оголосила, що її уряд затвердив додаткові 5 млн євро гуманітарної допомоги для України.