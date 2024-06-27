НАТО пропонуватиме Україні "міст" до членства - NYT

На саміті НАТО переговори про вступ Україні не пропонуватимуть, натомість створять "місію" для координації військової допомоги ЗСУ в довгостроковій перспективі. The New York Times дізналося нові деталі про неї.

Україна не отримає запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) на найближчому саміті, який триватиме з 9 по 11 липня у Вашингтоні (США). Натомість Альянс оголосить створення "місії" для координації допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

Як пише в четвер, 27 червня, американське видання The New York Times ( NYT ), його співрозмовники в США та НАТО вважають, що цей крок - "міст" до можливого членства, який дасть потужний сигнал щодо довгострокової прихильності союзників Україні як українській, так і російській владі, оскільки остання сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну в її оборонній війні.

Функціонуватиме у разі приходу Трампа до влади в США

Нова структура називатиметься "Сприяння НАТО в забезпеченні безпеки й вишколу для України" та діятиме під егідою Альянсу, тобто розрахована на те, щоб функціонувати навіть у разі приходу до влади в США Дональда Трампа, котрий раніше не раз вдавався до різкої критики розподілу фінансового тягаря на оборону всередині НАТО, а також різко критикував багатомільярдну допомогу нинішньої адміністрації Джо Байдена для України й обіцяв покласти цьому край.

Вона об'єднає діяльність нинішніх "коаліцій" країн, які надають Україні різні види військової допомоги, як-от засоби протиповітряної оборони (ППО), артилерію, винищувачі F-16 тощо, а також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках і втілення довгострокових безпекових угод, які різні країни уклали з Україною.

Оптимізація та узгодження надання допомоги ЗСУ

Об'єднання надання основних напрямків допомоги та вишколу солдатів Збройних сил України (ЗСУ) під єдиним командуванням направлене на оптимізацію потоку й підвищення його узгодженості, зокрема на зменшення дублювання й труднощів, пов'язаних з передачею Україні різних видів озброєнь.

Одним із прикладів таких труднощів NYT називає нещодавню пропозицію Франції надати невизначену кількість винищувачів Mirage, в той час, як Україна вже відчуває труднощі з підготовкою пілотів і постачанням бойових літаків F-16, обіцяних раніше іншими країнами-членами НАТО.Співрозмовники видання застерегли, що Mirage - так само складний літак, вимагає іншої підготовки, запасних частин і технічного обслуговування, що може негативно позначитися на можливостях України.

Нова група паралельно з "Рамштайном"

Штаб-квартира структури перебуватиме на американській військовій базі у німецькому Вісбадені. Офіційно її не називатимуть "місією" через заперечення з боку Німеччини, яка хотіла б уникнути натяку на те, що вона і НАТО перебувають у стані війни з Росією.

Очолюватиме групу, швидше за все, американський генерал, який підпорядковуватиметься головнокомандувачу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералу США Крістоферу Каволі.

При цьому нова структура працюватиме паралельно з Контактною групою з питань оборони України, відомою як формат "Рамштайн", яка діє під керівництвом США та координує поставки зброї в Україну з близько 50 країн, а не лише з 32 держав-членів НАТО.