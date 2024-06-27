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Столтенберг: Росія не здатна на "значні прориви" в Україні

Валерій Сааков
27 червня 2024 р.

Натепер немає підстав вважати, що РФ може досягти значних проривів фронту в Україні, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Єнс СтолтенбергФото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance / Anadolu

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що російські війська не здатні на "великі прориви" на полі бою в Україні, і що Збройні сили України (ЗСУ) завдають РФ серйозних втрат далекобійними ударами. 

"Вони (російські війська. - Ред.) знову спробували розпочати наступ цієї весни та літа, але поки що лише з незначними успіхами. І у нас немає жодних інших ознак або підстав вважати, що Росія має спроможність, силу для значних проривів", - сказав Столтенберг у четвер, 27 червня, в інтерв'ю агентству AFP.

Генсек додав, що Росія, швидше за все, "продовжить просуватися по лінії фронту" та завдавати авіаударів. "Але видно, що українці змогли втримати лінію фронту. Вони змогли й надалі завдавати тяжких втрат російським окупантам, як уздовж лінії фронту, так і далекобійними ударами", - сказав він.

НАТО розраховує на США незалежно від результату виборів

Ще одним питанням, яке згадувалося під час розмови генсека з журналістами, став вплив можливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США восени. Столтенберг очікує, що Сполучені Штати залишаться вірним союзником, "незалежно від результату" виборів. 

Водночас, говорячи про критику Трампа щодо НАТО, Столтенберг уточнив: "Критика була спрямована, в першу чергу, не проти НАТО. Вона була спрямована проти того, що союзники по НАТО витрачають замало коштів (на оборонні потреби. - Ред.), а тепер це змінилося". НАТО заявляє, що 23 з 32 членів Альянсу цього року мають досягти цільового показника витрат на оборону щонайменше двох відсотків свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

"У політиці ніколи не буває гарантій, але я очікую, що США залишаться сильними", - сказав Столтенберг. Проте він застеріг, що жоден лідер не повинен ставити під сумнів статтю п'яту взаємних зобов'язань НАТО (про колективну безпеку, яка передбачає, що напад на одного члена організації є нападом на всіх і викликає спільну відповідь. - Ред.).

Як повідомлялося, восени Столтенберга на посаді генсека НАТО замінить нинішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. 

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