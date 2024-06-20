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Рютте тепер єдиний кандидат на пост генсека НАТО - всі за

Валерій Сааков
20 червня 2024 р.

Йоганніс більше не претендує на пост генсека Альянсу і підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів Рютте, розчистивши тому шлях до посади. Досі лише Румунія не підтримувала його призначення замість Столтенберга.

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Прем'єр Нідерландів Марк Рютте - єдиний кандидат на посаду генсека НАТО
Макр РюттеФото: Omar Havana/AP/dpa

Президент Румунії Клаус Йоганніс (Klaus Iohannis) заявив у четвер, 20 червня, що відкликає свою заявку з наміром балотуватися на пост генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Як повідомляється на сайті Йоганніса, Вища рада оборони Румунії підтримала кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека Альянсу.

Цей крок означає, що тепер не залишилося жодних перешкод для того, щоб Рютте став наступним генсеком НАТО. Румунія була єдиною країною Альянсу, яка ще не підтримала кандидатуру Рютте, для призначення якого потрібна одностайна підтримка всіх 32 країн-членів, зазначає агенція новин dpa.

Замість Столтенберга

Термін повноважень нинішнього генсека Єнса Столтенберга спливає 1 жовтня.

18 червня Столтенберг заявив у Вашингтоні: "Гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до завершення процесу обрання наступного генсека в Альянсі. І я думаю, що це добра новина".

Раніше східноєвропейські країни наполягали на тому, щоб посаду генсека отримав хтось з їхніх представників. Водночас прихильники Рютте наполягають, що він повністю усвідомлює загрозу, яку становить Росія, нагадує агенція AFP.

Нідерланди нині вважаються одним з активних прихильників України в Західній Європі та увійшли до клубу небагатьох західних країн, котрі пообіцяли надати тій західні бойові літаки - у даному разі винищувачі F-16.

Рютте стане четвертим нідерландцем, який очолить НАТО з часу створення самого Альянсу.

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