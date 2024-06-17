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Понад 20 держав НАТО витратять на оборону щонайменше 2% ВВП

Максим Сидоржевський
17 червня 2024 р.

З 32 країн-членів НАТО понад 20 виконають в 2024 році цільовий показник оборонних витрат у два відсотки ВВП, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс СтолтенбергФото: Peter David Josek/AFP/Getty Images

Понад 20 країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) виконають цього року цільовий показник оборонних витрат обсягом щонайменше два відсотки ВВП, заявив у понеділок, 17 червня, генеральний секретар Єнс Столтенберг.

"Я можу лише зараз повідомити, що цього року понад 20 членів альянсу витратять на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП", - цитує слова Столтенберга під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні агентство Reuters. За його словами, торік менше 10 держав-членів НАТО виконали цей цільовий показник.

"Це добре для Європи і добре для Америки, насамперед тому, що значна частина цих додаткових грошей витрачається тут, у Сполучених Штатах", - сказав він. Генсек додав, що за останні два роки понад дві третини оборонних закупівель Європи - або понад 140 мільярдів доларів - були зроблені в американських виробників озброєнь.

Столтенберг також зазначив, що коли лідери НАТО на саміті в 2014 році погодилися встановити цільовий показник оборонних витрат у два відсотки ВВП щороку, лише три члени альянсу - США, Греція і Великобританія - досягли цього показника. На той час в альянсі було 28 країн-членів, а зараз ця кількість збільшилася до 32. У 2021 році держав НАТО, які витратили щонайменше два відсотки ВВП на оборону, було шість.

Підготовка до саміту НАТО у Вашингтоні

Генсек також поінформував, що оборонні витрати та війна Росії проти України будуть головними темами на саміті НАТО у Вашингтоні наступного місяця.

Він попередив, що не можна допустити повторення затримки з наданням військової допомоги Україні з боку США, яка сталася на початку цього року. На його переконання, стабільний потік західної зброї є життєво важливим для встановлення миру в Україні. "Це може здатися парадоксом, але шлях до миру - це більше зброї для України", - цитує Столтенберга агенція AFP.

Він зазначив також, що Китай надає критичну підтримку Росії, але водночас прагне підтримувати добрі відносини з Заходом. "Пекін не може мати і те, і інше. В якийсь момент - якщо Китай не змінить курс - союзники мають змусити його заплатити за це. Повинні бути наслідки", - наголосив Столтенберг.

Генсек перебуває у Вашингтоні для підготовки до саміту НАТО, що відбудеться в столиці США наступного місяця, і має зустрітися з президентом Джо Байденом пізніше в понеділок.

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