Зеленський прокоментував заміну командувача ССО

Командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ замість Віктора Хоренка став Сергій Лупанчук. Президент України чекає від Лупанчука "нових результатів", тоді як Хоренко каже, що "не розуміє, що сталося".

Президент України Володимир Зеленський звільнив у п'ятницю, 3 листопада, командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) генерал-майора Віктора Хоренка. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Причина звільнення в документі не вказана.

Хоренко очолював ССО з липня 2022 року. До цього він командував спеціальним резервом Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Новим командувачем ССО Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука. Інформації про Лупанчука у відкритих джерелах немає.

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Зеленський чекає від Лупанчука "нових результатів"

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців Зеленський прокоментував "заміну в командному складі ЗСУ".

"Призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем ССО. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир, і людина, яка може додати нашим Силам спецоперацій більшої потужності. Чекаємо нових результатів", - сказав він.

Хоренко, за його словами, продовжить виконувати спеціальні завдання в складі ГУР.

Зеленський також, імовірно, опосередковано прокоментував прокоментував резонансну статтю американського журналіста Саймона Шустера про Україну у виданні Time, в якій, зокрема, наводились слова "анонімних джерел" нібито з оточення президента, які не вірять в перемогу України.

Зеленський не згадав саму статтю, але завершив своє звернення такими словами: "Я добре пам'ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам'ятаю, що говорили і хто говорив. Хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз". Він додав, що "ми не залишимо наших людей на окупованій території" і що "всі партнери знають, що потрібно для фронту, для нашого неба, для наших міст і для нашого руху".

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Хоренко: Не розумію, що сталося

Свою чергою Хоренко заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.

"Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав він в ефірі "УП Live ".

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