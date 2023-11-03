Зеленський прокоментував заміну командувача ССО
Президент України Володимир Зеленський звільнив у п'ятницю, 3 листопада, командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) генерал-майора Віктора Хоренка. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Причина звільнення в документі не вказана.
Хоренко очолював ССО з липня 2022 року. До цього він командував спеціальним резервом Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.
Новим командувачем ССО Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука. Інформації про Лупанчука у відкритих джерелах немає.
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Зеленський чекає від Лупанчука "нових результатів"
У своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців Зеленський прокоментував "заміну в командному складі ЗСУ".
"Призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем ССО. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир, і людина, яка може додати нашим Силам спецоперацій більшої потужності. Чекаємо нових результатів", - сказав він.
Хоренко, за його словами, продовжить виконувати спеціальні завдання в складі ГУР.
Зеленський також, імовірно, опосередковано прокоментував прокоментував резонансну статтю американського журналіста Саймона Шустера про Україну у виданні Time, в якій, зокрема, наводились слова "анонімних джерел" нібито з оточення президента, які не вірять в перемогу України.
Зеленський не згадав саму статтю, але завершив своє звернення такими словами: "Я добре пам'ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам'ятаю, що говорили і хто говорив. Хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз". Він додав, що "ми не залишимо наших людей на окупованій території" і що "всі партнери знають, що потрібно для фронту, для нашого неба, для наших міст і для нашого руху".
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Хоренко: Не розумію, що сталося
Свою чергою Хоренко заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.
"Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав він в ефірі "УП Live".
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