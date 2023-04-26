"Ситуація складна": командувач ССО відвідав Бахмут

Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут на Донеччині, за який точаться найзапекліші бої на фронті. Про це йдеться у повідомленні у Telegram ССО у середу, 26 квітня.

Бригадний генерал зауважив, що ситуація у Бахмуті залишається складною.

"Попри перевагу ворога, і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ", - розповіли у Силах спецоперацій.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 26 квітня повідомив, що українські війська відбили 39 атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. "Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка: ЗСУ намагаються зберегти контроль над маршрутом постачання

Британська розвідка у своєму огляді щодо війни вказує, що українські сили наразі намагаються зберегти контроль над маршрутом постачання в бік Бахмута.

"У західних районах міста Бахмут Донецької області тривають важкі бої на коротких дистанціях. Ключовою подією минулого тижня стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна намагається зберегти контроль над своїм маршрутом постачання - трасою 0506", - ідеться у повідомленні розвідки, опублікованому у Twitter міноборони Великобританії.

Інші варіанти постачання для сил ЗСУ в Бахмуті, ймовірно, ускладнюються непрохідністю ґрунтових доріг, вважають у британській розвідці.

"Оскільки місто перебуває під ударами вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр на заході", - підсумовують аналітики.



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