Зеленський попросив у Давосі більше зброї від Заходу

Україні потрібно більше ЗРК Patriot та інших систем, щоб збивати російські ракети, заявив Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників надати Києву більше озброєнь, особливо в сегменті протиповітряної оборони. Відповідну заяву Зеленський зробив у вівторок, 16 січня, під час своєї промови на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі. "Висновок один - потрібно більше (зенітно-ракетних комплексів. - Ред.) Patriot та інших систем, щоб збивати російські ракети", - наголосив Зеленський, звертаючись до учасників форуму в Давосі.

Зеленський дорікнув Заходу за нерішучість

Водночас Зеленський наголосив на необхідності подальшого посилення тиску на РФ та збільшення військової підтримки України. Він також нагадав про постійні застереження з боку Заходу в бік Києва з метою нібито недопущення ескалації в протистоянні з РФ.

"До повномасштабного вторгнення ми постійно чули Don't Escalate. І ми закликали до активних дій і санкцій, щоб запобігти розширенню війни. І нам сказали: "Не загострюйте ситуацію", - сказав Зеленський, якого цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми попросили нові види зброї, і нам відповіли: "Не ескалюйте". Але потім прибула зброя, і ескалації не відбулося. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповіддю знову було: "Не загострюйте ситуацію". Але відплата в той момент могла б багато чому навчити Росію і додати Заходу необхідної впевненості", - зазначив Зеленський.

За його словами, "повна сила санкцій могла б змусити Путіна піти на поступки. Через (гасло. - Ред.) "Не загострюйте ситуацію" час було втрачено. І загинуло багато наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року".

Санкції Заходу подеколи запроваджувалися запізно

За словами Зеленського, "багато заходів щодо санкцій були відкладені на місяці, а то й роки, оскільки зіткнулися зі шквалом погроз із боку Москви. Але жодна з цих погроз не виправдалася. Кожен шторм виявлявся їхнім блефом".

Він зазначив, що в кожній російській ракеті є критично важливі компоненти західних країн, десятки компонентів.

"Позитивні сигнали" від партнерів щодо допомоги Україні

Водночас Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, визнав, що отримав певні "позитивні сигнали" від європейських партнерів щодо допомоги Україні.

Він також висловив переконання в тому, що в американському Конгресі також удасться владнати суперечку, заручницею якої стала допомога США Україні.

