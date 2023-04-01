Зеленський поговорив з Макроном про оборонну взаємодію

Зеленський і Макрон поговорили по телефону. Їхня розмова відбулася напередодні запланованого візиту президента Франції до Китаю.

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2 год. тому 2 год. тому

Президенти України й Франції - Володимир Зеленський і Еммануель Макрон - провели в суботу, 1 квітня, годинну телефонну розмову. Обговорювали лідери двох країн оборонну взаємодію, фронт і українську "формулу миру", повідомив Зеленський у соцмережах.

"У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації "формули миру", - написав президент України.

Також, за словами Зеленського, президенти скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Франція працює над механізмом притягнення до відповідальності РФ

Напередодні, 31 березня, у відеозверненні до "Бучанського саміту", приуроченого до річниці деокупації міста Буча, Макрон заявив, що Франція працює з партнерами щодо встановлення механізмів притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

"Ми з партнерами визначаємо механізми, для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії (…) Російська агресія призвела до систематичних воєнних злочинів. За всі ці злочини мають бути покарання. Франція не забуде Бучу, злочини в Ізюмі, Маріуполі, Оленівці", - сказав Макрон.

За його словами, з перших тижнів війни Франція дає підтримку Україні в розслідуваннях злочинів РФ, залучивши жандармів та надавши обладнання для визначення ДНК жертв.

"Міжнародний кримінальний суд має отримати необхідні докази… Без правосуддя не може бути довгострокового миру", - наголосив французький президент.

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Макрон поїде до Китаю говорити про війну РФ проти України

На початку квітня президент Франції Еммануель Макрон та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) збираються поїхати до Китаю. Головна мета візиту - перемовини про війну РФ проти України.

За словами Макрона, він попросив президентку Єврокомісії поїхати до КНР, аби представити там "єдиний голос".

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