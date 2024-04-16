Зеленський підписав закон про посилення мобілізації

Президент підписав закон, що передбачає зміни до окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Більшість його положень набудуть чинності за місяць після офіційного оприлюднення.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 квітня, підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

"Повернуто з підписом від президента України", - йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада 283 голосами підтримала законопроєкт про мобілізацію у другому читанні і в цілому. Більшість його положень набудуть чинності через місяць після оприлюднення в офіційних виданнях.

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Нагадаємо, що, разом з посиленням мобілізації , законопроєкт спочатку містив і норму про демобілізацію військовослужбовців, які відслужили 36 місяців під час воєнного стану. Але напередодні голосування профільний комітет Верховної Ради вилучив її з тексту документа. Перед тим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров звернулися з проханням ухвалити питання ротації та демобілізації окремим законом.

Водночас Верховна Рада ухвалила постанову, якою зобов'язала Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд Ради законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військових під час воєнного стану, звільнення їх зі служби та щодо медико-соціальної реабілітації.

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