Уряд затвердив доплату 70 тисяч грн військовим на "нулі"

Кабмін виконав доручення парламенту та встановив додаткову виплату 70 тисяч гривень для військових, які виконують бойові завдання на передовій.

Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії зіткнення з військами РФ. Про це у п'ятницю, 12 квітня, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів (сумарно) виконання таких завдань.

Як уточнила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, 70 тисяч грн виплачуватимуть військовим на "нулі" на додаток до зарплати (20-25 тисяч) і "бойових" доплат (100 тисяч гривень).

Постанову, яка передбачала затвердження такої доплати, напередодні, 11 квітня, ухвалила Верховна Рада України. Нею вона також зобов'язала Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд Ради законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військових під час воєнного стану, звільнення їх зі служби та щодо медико-соціальної реабілітації.

Також у цей день Верховна Рада в цілому ухвалила проєкт закону щодо змін у процесі мобілізації.