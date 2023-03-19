Зеленський: Ордер МКС на арешт Путіна - поворотний момент

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що після видачі МКС ордера на арешт Путіна не виникає сумнівів, що Росія відповідатиме за агресію проти України. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 19 березня.

++22:25++

У суботу, 18 березня, четверо військовослужбовців загинули внаслідок надзвичайної події в Навчальному центрі імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині. Про це повідомили на сторінці у Facebook центру ввечері у неділю, 19 березня.

"За даним фактом проводиться службове розслідування, щоб встановити причини та обставини загибелі наших військовослужбовців. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - йдеться у повідомленні.

169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого - це військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.

++22:15++

Президент України Володимир Зеленський назвав видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна поворотним моментом. У своєму відеозверненні Зеленський наголосив, що після цього не виникає сумнівів, що Росія відповідатиме за агресію проти України.

"За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії. Це – поворотний момент. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності", - сказав Зеленський.

++21:30++

Молдова готує персональні санкції щодо низки людей у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, перші рішення можуть оголосити за кілька тижнів, заявив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску в інтерв’ю молдавській службі "Радіо Свобода".

"Йдеться переважно про заборону на в'їзд, замороження банківських рахунків або активів цих фізичних осіб, які тією чи іншою мірою причетні до агресії проти України", - зазначив Попеску.

За його словами, рішення вже ухвалене, втім потрібен час на виконання всіх юридичних кроків. Попеску не назвав імен людей, щодо яких запровадять санкції, але сказав, що в списку буде "близько 25 осіб", і що близько половини з них - громадяни Росії.

++21:00++

В міністерстві оборони України прокоментували повідомлення про візит президента РФ Володимира Путіна у Маріуполь.

"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і тримає місто, яке його армія повністю знищила, та його небагатьох вцілілих мешканців подалі від сторонніх очей", - йдеться у повідомленні відомства в Twitter.

++20:20++

Російські сили продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях, аби примусити людей отримувати громадянство РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ.

"Так, в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням", - повідомляють у генштабі.

Також, за інформацією ГШ, російські сили продовжують відбирати житло у мирних громадян України. Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово захопленої території Херсонської області в сільській раді розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовим РФ, повідомляють у генштабі ЗСУ.

++20:10++

Протягом доби війська РФ завдали одного ракетного та семи авіаційних ударів, здійснили дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню території України, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи", - йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, шести ударів по районах зосередження військових та техніки РФ та по складу боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс “Тор” та два райони зосередження військ РФ, повідомили у генштабі.

++19:30++

У Південно-Африканській республіці (ПАР) розуміють свої юридичні зобов'язання на тлі видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна, заявив речник президента країни Вінсент Магвен'я, пише Reuters. У серпні Путін може прибути в країну для участі в саміті БРІКС.

"Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми продовжуватимемо взаємодіяти з різними відповідними зацікавленими сторонами", - заявив Магвен'я.

Він додав, що у ПАР беруть до уваги повідомлення про ордер на арешт, який видав МКС.

++18:30++

Прагнення Європи виробляти зброю для України гальмується через дефіцит вибухових речовин, що може затримати зусилля щодо нарощування виробництва снарядів аж на три роки, пише у неділю, 19 березня, газета Financial Times із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

"Дефіцитні поставки пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвели до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде виділено на розв'язання цієї проблеми", - пише видання з посиланням на чиновників та виробників.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недостатні запаси озброєнь в Європі і слабкі внутрішні виробничі потужності, виснажені десятиліттями недостатніх інвестицій, зазначається у публікації.

++17:30++

Війська РФ завдали удару з РСЗВ "Град" по селу Кам'янське Василівського району Запорізької області. Під вогонь потрапив житловий будинок, троє людей загинули, ще двоє - зазнали поранень. Про це повідомляється в Telegram Запорізької ОВА.

++17:10++

В полі в Одоєвському районі Тульської області РФ впав безпілотник без розпізнавальних знаків. Відомчу належність дрона теж поки не встановили, повідомили у комітеті Тульської області з регіональної безпеки.

++16:50++

Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер", яка бере активну участь в боях за Бахмут, ймовірно, намагається створити інформаційні приводи для пояснень, чому найманці не можуть завершити оточення міста, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 березня. Так, він заявив, що українські сили нібито готуються до контрнаступу на п'ятьох напрямках та розпочнуть його у середині квітня, і закликав російські сили готуватися до цього, ззберігаючи боєприпаси та техніку.

На думку експертів ISW, Пригожин навмисно описує ЗСУ як такі, що мають достатню бойову міць для масштабного контрнаступу, щоб виправдати нездатність ПВК "Вагнер" завершити оточення Бахмута.

"Опис Пригожиним неминучих українських контрнаступів також означає, що він вважає, що російські війська незабаром втратять ініціативу на користь України і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати безуспішні наступальні дії в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки чи Вугледара", – вважають в ISW.

++16:30++

Війська РФ завдали артилерійського удару по селищу Білозерка на Херсонщині, постраждала жінка, повідомляється в Telegram Херсонської ОВА.

"Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалів власної оселі вдалося дістати жінку. Постраждалу шпиталізувала бригада “швидкої”, - йдеться у повідомленні.

++16:15++

Російські війська не здатні завершити тактичну операцію з захоплення Бахмута, натомість атакують місто за інерцією, зазнаючи величезних втрат, заявив у неділю, 19 березня, речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий у ефірі телемарафону.

"Зараз вони тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують за інерцією здійснювати по декілька десятків атак, але зазнають величезних втрат", - сказав Череватий.

Він наголосив, що нинішні дії росіян на цьому напрямку вже важко назвати великою стратегічною наступальною операцією. За словами речника, українське командування і штаби правильно планують оборону міста.

++15:00++

Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на сході країни, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Їхні плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Попереду - Україна", - написав Єрмак у Telegram.

++14:00++

НАТО найближчим часом планує збільшити зусилля для розгортання військ і техніки на східному фланзі Альянсу, пише видання Politico. Ідеться про сили НАТО, які будуть спроможні у стислі терміни бути задіяними для допомоги союзникам. За оцінками, йдеться про близько 300 тисяч військових. Насамперед ідеться про плани заходів, спрямованих на те, щоб перешкодити можливості Росії розширити війну за межі України.

++13:10++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву міністра юстиції ФРН Марко Бушманна (Marco Buschmann) щодо ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Володимира Путіна.

"Дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований", - написав Подоляк у Twitter і додав, що міжнародний ордер слід виконувати.

Натомість у Росії голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, своєю чергою, доручив дати правову оцінку висловлюванням німецького міністра, повідомило відомство, назвавши незаконною вимогу суду в Гаазі.

Водночас посол Росії у ФРН Сергій Нечаєв повідомив, що заяви офіційних осіб Німеччини щодо підтримки рішення МКС "викликають неабияке занепокоєння".

++12:27++

"Керівника" окупаційної "адміністрації" Бердянська Олександра Сауленка засуджено до 15 років в'язниці з конфіскацією майна, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. "Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку - 15 років в'язниці з конфіскацією всього майна", - написав Федоров у Telegram.

++11:29++

Армія РФ, вочевидь, навряд чи зможе у найближчому майбутньому захопити в Україні значні території, які раніше планувала, з чим і пов'язане проголошення Мелітополя "столицею" підконтрольної РФ частини Запорізької області, вважають у розвідці Великобританії.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - йдеться у щоденному розвідувальному огляді, поширеним у Twitter міноборони Великобританії.

3 березня "влада" підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала "указ", яким оголосила окупований Мелітополь обласним центром. Призначений РФ "голова області" Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, "поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне Росії".

++10:30++

Російські війська обстріляли вранці в неділю дві громади Сумської області, є пошкодження, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації. Зокрема, у Середино-Будській громаді вранці був мінометний обстріл - "10 прильотів по місту Середина-Буда". Унаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Також окупанти обстріляли Новослобідську громаду. Зафіксовано "7 прильотів із мінометів" і "41 приліт зі ствольної артилерії", йдеться у повідомленні.

++09:15++

За минулу добу російські війська обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, серед яких Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована в досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами було пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі", - написав Синєгубов у Telegram.

Міністр: Якщо Путін прибуде на територію ФРН, то його арештують

++08:29++

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, що Берлін виконає рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна, якщо російський президент прибуде на територію ФРН. За словами міністра, у такому разі Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна і передати його Міжнародному кримінальному суду.

++07:45++

Пресслужба Кремля повідомила, що російський президент Володимир Путін здійснив робочу поїздку до Маріуполя. Як зазначається у повідомленні, він прибув до міста гелікоптером.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут

++07:30++

Протягом минулої доби Збройні сили України (ЗСУ) відбили 83 атаки російської армії, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Наступальні дії російські війська надалі зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

У повідомленні також зазначається, що 18 березня сили РФ завдали 11 ракетних ударів по території України, чотири з яких - по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку армії РФ. Українська авіація, своєю чергою, завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів, зазначається у повідомленні. Крім того, за цими даними, було збито БпЛА "Шахед-136", а українські ракетники й артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

++07:25++

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні. "Більше канадської військової допомоги вже на шляху в Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявила Ананд. Вона також опублікувала у своєму Twitter відео, на якому видно завантаження броньованих ремонтно-евакуаційних машин на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

++07:15++

Щонайменше двоє людей загинули та ще 10 дістали поранень внаслідок обстрілу військами РФ Краматорська на Донеччині 18 березня. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці у неділю. На оприлюдненому відео показані наслідки влучання снарядів у приватний сектор міста.