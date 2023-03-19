Молдова приєднується до санкцій ЄС проти РФ - глава МЗС

За словами глави МЗС Молдови Ніку Попеску, за кілька тижнів Кишинів запровадить персональні санкції проти низки фізичних осіб і тим самим приєднається до обмежень ЄС, запроваджених внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Молдова готує персональні санкції щодо низки людей у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, перші рішення можуть оголосити за кілька тижнів, заявив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску в інтерв’ю молдавській службі "Радіо Свобода".

"Йдеться переважно про заборону на в'їзд, замороження банківських рахунків або активів цих фізичних осіб, які тією чи іншою мірою причетні до агресії проти України", - зазначив Попеску.

За його словами, рішення вже ухвалене, втім потрібен час на виконання всіх юридичних кроків. Попеску не назвав імен людей, щодо яких запровадять санкції, але сказав, що в списку буде "близько 25 осіб", і що близько половини з них - громадяни Росії.

У такий спосіб країна почала поступово приєднуватися до санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти РФ, про що Брюссель раніше попросив Кишинів, зауважив глава МЗС Молдови.

Молдова має приєднатися до санкцій як асоційована з ЄС країна, яка в червні 2022 року отримала статус країни-кандидата на вступ до блоку. Попеску також анонсував, що пізніше Молдова приєднається і до інших санкційних режимів ЄС.

Кремль планував повернути контроль над Молдовою

15 березня німецькі ЗМІ опублікували копію стратегії Кремля щодо переорієнтації Молдови з Заходу на Росію. У документі описуються шляхи підтримки проросійських настроїв у Молдові та запобігання орієнтації країни на Захід. Запропоновані в стратегії заходи стосуються цілей РФ у політичній, військовій, торговельній, економічній та соціальній сферах.

У своїй стратегії кремлівські експерти називають Молдову важливою ареною протистояння з Заходом. Центральним завданням Москви на найближчі десять років проголошується "припинення спроб зовнішніх акторів втручатися у внутрішні справи" цієї країни. Під зовнішніми силами, очевидно, мається на увазі Північноатлантичний альянс (НАТО).

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