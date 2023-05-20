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Зеленський обговорив з Шольцем у Хіросімі українську формулу миру
Володимир Зеленський і Олаф Шольц під час зустрічі у ХіросіміФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський обговорив з Шольцем українську "формулу миру"

Валерій Сааков
2 год. тому

На полях саміту G7 Зеленський зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем задля координації позицій й обговорення підтримки України з боку Німеччини.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) на полях саміту країн Великої сімки (G7) у Японії, куди Зеленський прибув раніше в суботу, 20 травня. У рамках проведеної зустрічі Зеленський і Шольц обговорили перші результати візиту президента України до Німеччини, що відбувся 13 травня, повідомила пресслужба глави української держави.

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Зазначається, що під час зустрічі український лідер подякував Шольцу за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Також Зеленський наголосив на важливості реалізації пунктів української "формули миру". Крім того, президент України та федеральний канцлер ФРН Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту глав держав та урядів G7.

Зустріч тривала 20 хвилин

Водночас, як зазначає інформагенція dpa, зустріч проводилася в готелі Grand Prince у Хіросімі, де проводиться сам саміт очільників країн Великої сімки, й тривала близько 20 хвилин. "Радий тебе бачити", - сказав Шольц Зеленському. "Ми зустрічаємося досить часто", - зауважив німецький канцлер.

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Також Шольц написав у соцмережі Twitter: "Радий, що ти тут, Володимир Зеленський. Ми підтримуватимемо Україну - скільки буде потрібно!".

Попри такі заяви Шольц поки жодним словом не згадував про можливу участь Німеччини в "винищувальній коаліції" для України, до якої вже приєдналася низки європейських країн, а також США.

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Зеленський обговорив з Шольцем у Хіросімі українську формулу миру

Зеленський обговорив з Шольцем українську "формулу миру"

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