Зеленський подякував Сунаку за "коаліцію винищувачів"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Хіросімі на полях саміту G7 з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, а також з прем'єркою Італії Мелоні. Заплановано ще низку зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Хіросімі в суботу, 20 травня, де він перебуває з робочим візитом для участі в саміті Великої сімки (G7).

"Подякував за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів", - написав Зеленський у Telegram після зустрічі з британським прем'єром. За його словами, було обговорено подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту президента України до Великої Британії, що відбувся 14 травня. Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і "скоординували позиції" напередодні участі в саміті Великої сімки, зазначається в повідомленні .

Також цього дня Зеленський вже провів зустріч у Хіросімі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. За його словами, під час переговорів ішлося про оборонну й політичну підтримку України з боку Італії та перші результати його візиту до Рима, який відбувся 13 травня. "Необхідно вдосконалити спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів", - написав Зеленський у Telegram після цієї зустрічі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми вранці в суботу. Його доправив до Японії французький урядовий літак із Саудівської Аравії, де український президент брав участь у саміті Ліги арабських держав, повідомило агентство Reuters.

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Як очікується, український лідер проведе низку переговорів на полях саміту Великої сімки. "Сьогодні мир стане ближчим", - написав Володимир Зеленський вранці у суботу в Telegram, анонсуючи в Японії "важливі зустрічі з партнерами та друзями України".

Цього дня, зокрема, президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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У Білому домі, зокрема, підтвердили, що у Хіросімі відбудеться зустріч українського лідера з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Жодних подробиць про час запланованої зустрічі не повідомлялося. Напередодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського і Байдена в Японії має відбутися "найближчими днями".