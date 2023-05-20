Український президент Володимир Зеленський прибув до Японії, де відбувається саміт Великої сімки. Як очікується, він зустрінеться у Хіросімі з президентом США Джо Байденом.
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Український президент Володимир Зеленський прибув літаком до Хіросіми, де відбувається саміт Великої сімки (G7). Про те, що літак приземлився у суботу, 20 травня, спершу повідомило агентство AFP з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Кадри з прибуттям українського президента до Японії також показав державний телеканал NHK.
Український президент прибув до Хіросіми французьким урядовим літаком із Саудівської Аравії, де він брав участь у саміті Ліги арабських держав, повідомляє агентство Reuters.
"Сьогодні мир стане ближчим", - написав Зеленський вранці у суботу в Telegram, анонсуючи в Хіросімі "важливі зустрічі з партнерами та друзями України".
Напередодні стало відомо, що президент України також зустрінеться і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту лідерів країн Великої сімки (G7), що проходить в японській Хіросімі. Про це повідомило міністерство закордонних справ Індії. Переговори Моді та Зеленського заплановані на вечір суботи, 20 травня. Це буде перша особиста зустріч лідерів України та Індії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважує агенція Reuters.
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