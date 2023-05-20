Зеленський обговорив з Мішелем вступ України до ЄС

На полях зустрічі G7 у Японії Зеленський обговорив з голою Євроради Мішелем перебіг втілення рекомендацій Єврокомісії для початку перемовин щодо вступу України до ЄС. Там же Зеленський зустрівся й з Макроном.

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу, 20 травня, перемовини з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем на полях саміту Великої сімки (G7) у місті Хіросіма в Японії, куди український лідер прибув раніше цього дня. Як повідомив сам Зеленський у своєму Telegram-каналі, під час зустрічі обговорювався перебіг реалізації рекомендацій Європейської Комісії (ЄК) для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Окрему увагу приділили питанню експортних обмежень на українську аграрну продукцію з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимість їх продовження після 5 червня", - написав Зеленський.

Читайте також: Зеленський подякував Сунаку за лідерство у "коаліції винищувачів"

За його словами, на зустрічі з Мішелем він також обговорив "конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки" для української мирної ініціативи.

Макрон говорить про "зміну правил гри" через присутність Зеленського на саміті G7

Цього ж дня Зеленський зустрівся також й з президентом Франції Еммануелем Макроном. На думку французького лідера, присутність президента України Володимира Зеленського на саміті G7 "може змінити правила гри".

Участь Зеленського в цьому заході, на який запрошені також такі країни як Бразилія та Індія, є "унікальною нагодою", щоб "висловити свою позицію, донести своє послання і поділитися своєю думкою", переконаний Макрон. "Я вірю, що це може змінити правила гри", - упевнений французький лідер, якого цитує інформагенція AFP.

Читайте також: Моді пообіцяв Зеленському сприяння Індії для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Хіросімі, де на полях саміту G7 вже провів низку зустрічей, зокрема із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, якому подякував за лідерство Лондона в міжнародній коаліції винищувачів. Також цього дня Зеленський вже зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. За його словами, під час переговорів ішлося про оборонну й політичну підтримку України з боку Італії та перші результати його візиту до Рима, який відбувся 13 травня.