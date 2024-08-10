Зеленський анонсує "зміцнення духовної незалежності" від РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні в суботу, 10 серпня, про підготовку рішення, яке "зміцнить українську духовну незалежність" від Росії.

"Я провів щойно підготовчу нараду про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на 100 відсотків ефективними і дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо", - сказав він.

Стефанчук: Рада доопрацьовує законопроєкт про заборону УПЦ МП

Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться.

Наприкінці липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що до наступного пленарного засідання в другій половині серпня народні депутати будуть не на канікулах, а займатимуться, зокрема, доопрацюванням законопроєкту про заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Рада схвалила цей законопроєкт у першому читанні ще в жовтні минулого року.