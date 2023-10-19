Верховна Рада зробила перший крок до заборони УПЦ (МП)

Народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який уможливлює заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні.

Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, рішення підтримали 267 народних обранців.

"Далі в межах комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики оперативно створимо робочу групу для ретельного опрацювання правок та пропозицій", - написала Кравчук у Facebook.

Законодавчу ініціативу підтримали 175 народних депутатів від фракції "Слуги народу". Також за законопроєкт проголосували 26 депутатів від "Європейської солідарності", 18 від "Голосу", 17 від "Батьківщини", 12 від "Довіри", вісім від "За майбутнє" та один від " Платформи за життя та мир", повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що раніше релігієзнавча експертиза, проведена згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, встановила, що Українська православна церква (Московського патріархату) УПЦ (МП) є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Наприкінці вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук припускав, що в парламенті навряд чи знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ МП.

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