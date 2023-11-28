"Зелений кардинал": Єрмак - у списку діячів року Politico

Керівник Офісу президента України потрапив до списку європейських політиків року в категорії "діячі". Ім'я найвпливовішої людини в Європі Politico оприлюднить згодом. Минулого року нею став Володимир Зеленський.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до списку найвпливовіших людей Європи за версією американського видання Politico.

Ім'я найвпливовішої людини в Європі та переможців трьох номінацій - "діячі", "руйнівники", "мрійники" - Politico оголосить у вівторок, 28 листопада, о 22:00 за київським часом.

Єрмак потрапив до списку в категорії "діячі".

"Зелений кардинал"

Politico зазначає, що Єрмака називають "зеленим кардиналом" ("сірими кардиналами" називають дуже впливових людей, які формально не обіймають найвищих офіційних посад. - Ред.) - і через прізвище президента України Володимира Зеленського, Офісом якого він керує, і через звичку носити одяг кольору хакі, "що популяризував його бос".

Видання вказує, що Єрмак є "організатором прагнення Києва співпрацювати з країнами, які розвиваються, щоб вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна".

"Враховуючи обмеження закордонних поїздок самого Зеленського, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу за дорученням свого боса, зустрічався з високопосадовцями іноземних держав, вів переговори та укладав угоди (що, згідно з українською Конституцією, має бути компетенцією президента, а не його №2)", - додають журналісти.

Найбільшим досягненням Єрмака Politico називає те, що Китай сів за стіл переговорів під час мирних переговорів, які пройшли в серпні. Іншим його проєктом видання називає міжнародну робочу групу Єрмака-Макфола, яка працює над розширенням і посиленням антиросійських санкцій.

"Оскільки Україна починає свою кампанію щодо вступу в ЄС і НАТО, і в той же час бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто каже, надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо українського уряду та парламенту, водночас дозволяючи своєму начальнику тримати свої руки (і свій міжнародний імідж) чистими", - резюмує видання та додає, що поки Єрмак "виконував брудну роботу Зеленського", він також загрузнув у суперечках через звинувачення в корупції його брата та його заступника.

Найвпливовіші люди Європи за версією Politico

До категорії "діячів" Politico також зарахувало президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen), її заступника Мароша Шефчовіча, президентку Європейського центрального банку Крістін Лагард, президента Франції Еммануеля Макрона, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, лідера нині опозиційної у Великобританії Лейбористської партії Кіра Стармера та лідерку опозиційного у Франції правопопулістського "Національного зібрання" Марін Ле Пен.

Серед 10 "руйнівників" у списку, зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, колишній прем'єр Грузії та екслідер "Грузинської мрії" Бідзінаа Іванішвілі, а також міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Останню Politico називає "прямолінійною людиною з серйозним політичним підходом".

У десятку "мрійників" видання включило, зокрема, російського опозиціонера Олексія Навального, спікерку Європейського парламенту Роберту Мецолу та президента Чехії Петра Павела.

Нагадаємо, минулого року Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Тоді видання заявило, що "Європа переосмислює багато аспектів своєї дотеперішньої політики, тоді як європейські лідери не просто довіряють Зеленському - чого не скажеш про його попередників, - а й захоплюються ним та слідують за ним".