 Затори вантажівок біля Дувра поступово розсмоктуються, допомагають військові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2020

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Новини

Затори вантажівок біля Дувра поступово розсмоктуються, допомагають військові

Після відновлення вантажних перевезень між Великобританією і Францією поліпшилася ситуація з заторами навколо Дувра. Французькі митники фіксують дедалі більше число вантажівок з Великобританії.

Один із заторів вантажівок у Великобританії

Один із заторів вантажівок у Великобританії поблизу Дувра

Ситуація з заторами навколо британського портового міста Дувр поступово поліпшується після того, як відновилися вантажні перевезення між Великобританією і Францією.

За даними французьких митників, після послаблення запроваджених раніше обмежень на рух пасажирів і вантажів з Великобританії, до французького портового міста Кале щодня прибуває дедалі більше вантажівок з території Сполученого Королівства. "Вчора до нас прибула тисяча вантажівок з Дувра", - повідомив агенції AFP у п'ятницю, 25 грудня, керівник компанії-оператора порту Кале Бенуа Роше.

За його словами, в п'ятницю станом на 10:00 за місцевим часом до Кале з британської території прибули 550 вантажівок. Якщо такий темп збережеться, вважає Роше, то вже до суботи затор поблизу Дувра зникне.

Для організації впорядкованого руху вантажівок та перевірки документів в порту Дувра залучили вже понад тисячу британських військових, повідомляє агентство Reuters.

Загалом близько 10 тисяч вантажівок далекого прямування опинилися фактично в пастці після того, як Франція запровадила суворі обмеження на проїзд і рух із Великобританії у відповідь на поширення мутації коронавірусу. Переважна більшість автомобілів зосередилася поблизу Дувра. Ситуація була настільки критичною, що для розвантаження шляхів та розміщення вантажівок місцевій владі довелося використовувати територію виведеного з експлуатації аеропорту.

З 23 грудня після досягнутого порозуміння між Парижем і Лондоном поромне і залізничне сполучення стало повільно відновлюватися.

Утім, щоб потрапити з території Великобританії до Франції, водії вантажівок мають пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений максимум 72 години тому. За словами міністра транспорту Великобританії Гранта Шеппса, лише 24 тести з понад 10 тисяч, які зробили водіям вантажівок, виявилися позитивними.

Читайте також: Єврокомісія рекомендує послабити суворі обмеження щодо Великобританії

Після виявлення на території Великобританії мутації коронавірусу понад 50 країн обмежили транспортне сполучення з Великобританією. 

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