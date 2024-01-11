Замість вдосконалення мобілізації "політичний футбол"

Скандальний законопроєкт про мобілізацію уряд відкликав - після палких дискусій та суперечок. В міноборони кажуть, що вже є перероблений документ. Але чи не спіткає його доля попереднього?

Після кількоденних безрезультатних нарад та консультацій з військовим керівництвом у четвер, 11 січня, депутати Верховної Ради вирішили не виносити на голосування урядовий законопроєкт про зміни до мобілізації та відправити його на доопрацювання в кабмін. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - написав Арахамія у Telegram.

Велика кількість зауважень до законопроєкту

Цьому передував розгляд документу у парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який тривав у закритому режимі. І урядовці, і депутати очікували, що цей профільний комітет оперативно напрацює рекомендації та зауваження інших комітетів та подасть документ на голосування у першому читанні, аби до другого читання можна було відкоригувати законопроєкт через поправки до нього. Однак зауважень виявилося настільки багато, що депутати вирішили взагалі не розглядати документ на цьому етапі.

"Я дивуюсь, чому уряд не відкликав сам свій законопроєкт про мобілізацію і втратив час, - сказав у розмові з DW перший заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветерані, депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк. За його словами, від самого початку, коли законопроєкт тільки з'явився, у парламентському комітеті попереджали, що він не може бути ухвалений у цій версій.

Говорячи про недоліки урядового законопроєкту, Цимбалюк навів такий приклад: "Ми категорично проти пропозицій уряду, щоб роботодавців зобов'язувати вручати повістки та доставляти військовозобов'язаних до ТЦК. Це не припустимо. Це не повноваження роботодавців, бо таким чином ми наженемо економіку в тінь, бо мобілізовуватимуть тільки тих, хто офіційно працює".

Профільний комітет ще на початку тижня одноголосно рекомендував доопрацювати урядовий законопроєкт, адже, за словами Цимбалюка, він порушує права людини та дискримінує окремі категорії людей, зокрема тих, хто має ІІІ групу інвалідності, які, за пропозицією уряду, підлягали мобілізації. "Закон потрібен, мобілізацію треба вдосконалювати, але ж не такими методами, - наголосив Цимбалюк. - Треба передусім переглянути систему відстрочок для правоохоронців, для судової охорони, приватних охоронних структур, реформувати медико-соціальні експертні комісії, аби не було зловживань з інвалідністю".

Зауваження до законопроєкту були й у парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Голова цього комітету Анастасія Радіна ("Слуга народу") написала у Facebook, що було виявлено "низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків". Тож, за словами Давида Арахамії, уряду передадуть всі пропозиції, напрацьовані в комітетах Ради та робочих групах.

Читайте також: Мобілізація ще 500 тисяч людей - чи впорається Україна?

Альтернативні законопроєкти мобілізацію та наслідки

Окрім урядового законопроєкту, у Верховній Раді зареєстрували ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію - від депутата з опозиційної фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, від депутата з фракції "Слуга народу" Георгія Мазурашу, від колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова та групи нардепів, а також від депутатів з групи "Довіра". Їх теж мав розглянути профільний комітет і вирішити, чи рекомендувати котрийсь з них на розгляд у сесійній залі. Однак до цього не дійшло.

"Це давня депутатська практика: не хочеш, щоб ухвалили законопроєкт, внось альтернативний щоб заблокувати основний. До такого махрового популізму вдалися деякі депутати, аби урядовий законопроєкт не пройшов", - прокоментував DW політолог, директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Проблеми з ухвалення законопроєкту з мобілізацією, як наголосив Фесенко, виникли ще перед внесенням його у Верховну Раду через поспіх внесення та протиріччя між політичним і військовим керівництвом країни, оскільки політики не хотіли брати на себе відповідальність за непопулярні у суспільстві рішення. "Ситуація навколо законопроєкту з мобілізації стала ґрунтом для політичного шоу: негатив, пов'язаний з мобілізацією, влада намагалася скинути на військових. Військові ж казали, що не відповідають за санкції у законопроєкті й потрібні люди для фронту. А влада відповідала, що грошей на додаткову мобілізацію немає. Такий політичний футбол зіграв свою негативну роль", - вважає Фесенко.

Що буде далі зі законопроєктом про мобілізацію?

У карті законопроєкту про мобілізацію на сайті Верховної Ради 11 січня з'явилося оновлення статусу документу "проєкт відкликано". Представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у Telegram, що уряд офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію для подальшого доопрацювання. Це означає, що в уряду немає часових обмежень щодо внесення оновленої версії.

"Законопроєкт про мобілізацію не був включений в порядок денний сесії. Альтернативні законопроєкти при цьому залишаються, але звичайно їх ніхто розглядати не буде. Далі ніхто не повертає його в Раду, тому норми по строкам не є проблемою. Але це ще одне підтвердження, що далі законопроєкт не будуть перевносити (як мінімум в такому вигляді і в найближчий час)", - написав депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Депутат Михайло Цимбалюк припускає, що уряд міг би внести оновлений законопроєкт про мобілізацію, а Верховна Рада проголосувати до кінця лютого. Але він не виключає й інший сценарій, що найближчим часом уряд чи окремі депутати подаватимуть правками зміни щодо мобілізації до вже діючих законів чи законопроєктів, які вже пройшли перше читання. "Я думаю, що окремого законопроєкту може й не бути. Можуть бути окремі закони чи законопроєкти, які стосуються військової теми, і внесення правок до них. Тут треба бути дуже обережними і слідкувати, щоб норми, проти яких ми виступали, не проскочили в інших законопроектах", - сказав Цимбалюк.

Умєров: Нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже підготовлена

Натомість міністр оборони України Рустем Умєров вже заявив, що вже підготовлена нова редакція законопроєкту щодо мобілізації з урахуванням всіх пропозицій, погоджених у робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроєкту відкликали. Цей закон потрібен обороні нашої держави й кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - написав Умєров у Facebook. Він зауважив, що військовим, які воюють потрібно відпочити, звільненим з полону дати вибір, чи залишатися далі на службі, а строковиків відпустити додому.

"Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", - зазначив Умєров.