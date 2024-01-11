Умєров: Міноборони переписало законопроєкт про мобілізацію

Міністерство оборони обіцяє винести оновлений законопроєкт про мобілізацію на розгляд уряду вже в "найближчий час". "Наша команда вже підготувала нову редакцію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написав на своїй сторінці у Facebook очільник міністерства Рустем Умєров у четвер, 11 січня, усього за кілька годин після того, як погоджувальна рада парламенту повернула законопроєкт урядові на доопрацювання.

Нині документ позначений на сайті Верховної Ради, як відкликаний.

За словами Умєрова, принциповими для міністерства залишаються кілька основних тез ініціативи: звільнення солдатів строкової служби призваних до оголошення воєнного стану, перепочинок військових, що воюють на передовій, а також можливість вибору для колишніх полонених - чи залишатися у війську.

"Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій - політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", - зазначив Умєров.

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