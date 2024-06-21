Замах на казахського журналіста: дружина звинувачує Астану

Напад на Айдоса Садикова вчинили у дворі однієї з багатоповерхівок Шевченківського району в центрі Києва вдень 18 червня. У момент, коли машина подружжя Садикових, за кермом якої перебував журналіст, завертала в бік прибудинкової парковки, невідомий зробив постріл із пістолета. Куля влучила у скроню Айдоса Садикова, після чого він одразу ж знепритомнів.

"Це було нахабно, цинічно - біля дитячого майданчика. Там сиділи наші сусіди на лавочках, ходили люди у дворі. Людина ця була впевнена у своїй безкарності. На моїх очах усе це було зроблено. Один єдиний постріл йому знадобився, він стріляв по рухомій цілі. Це був явно навчений кілер", - розповіла DW Наталія Садикова, яка в цей момент перебувала поруч зі своїм чоловіком на передньому пасажирському сидінні.

Чим відомі Айдос і Наталія Садикови

Айдос і Наталія Садикови відомі в Казахстані з початку 2000-х років. Айдос керував Актюбінськими обласними філіями опозиційних партій, які періодично з'являлися і розпадалися. Наталія працювала в опозиційній пресі, докладно розповідаючи, наприклад, про події в Жанаозені 2011 року. Тоді Казахстан охопила хвиля масштабних протестів, які почалися зі страйку нафтовиків.

На початку 2014 року через постійний тиск і переслідування з боку різних держчиновників, з подачі яких порушували кримінальні справи, подружжя виїхало з Казахстану в Україну, де отримало політичний притулок. Там же Айдос і Наталія Садикови відкрили YouTube-канал "БАСЕ" ("ось воно як"), у якому постійно жорстко критикували владу Казахстану. Наразі їхній канал має понад мільйон підписників і входить до числа найпопулярніших суспільно-політичних каналів опозиційної спрямованості. У 2023 році з подачі МВС Казахстану подружжя Садикових було оголошено в розшук за статтею "Розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

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Вихід "БАСЕ" призупинено

За словами Наталії Садикової, над змістом YouTube-каналу "БАСЕ" і сторінок популярних соцмереж, які дублюють його, вони до інциденту в Києві працювали тільки удвох із чоловіком. Айдос писав тексти і відповідав за технічну частину, вона редагувала й озвучувала відеоконтент.

Айдос і Наталія Садикови Фото: privat

Наразі вихід "БАСЕ" призупинено до одужання Айдоса, який, як повідомила в розмові з DW Наталія, у непритомному стані перебуває в реанімації. "Зараз головне - стан Айдоса. Щоб він вижив, щоб він повернувся до нас, і щоб, дай Боже, продовжував роботу над каналом... Я можу з ним поговорити. Хоча він мені не відповідає, але я вірю, що він мене чує", - зауважила Садикова.

Тим часом Офіс генпрокурора України оприлюднив повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство Садикова двом громадянам Казахстану - Мейраму Картаєву та Алтаю Жаканбаєву. У своєму Facebook Наталія Садикова, коментуючи оприлюднену українськими правоохоронцями інформацію, написала: "Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин".

Наталія Садикова звинувачує Астану

Водночас, вона не сумнівається, що сліди злочину обов'язково приведуть у вищі коридори влади Астани. "Просто подивіться - хто основний вигодонабувач того, що Айдоса не стане? Я в цей момент сиділа поруч на пасажирському сидінні. Що заважало цьому кілеру обійти машину і вистрілити в мене? Айдос уже був непритомний, людей кілер не боявся. Але він не зробив цього. Їм був потрібен тільки Айдос, - поділилася своєю думкою з DW Наталія Садикова. - По-друге, чому я вважаю, все це було зроблено за наказом Токаєва? Подивіться на опозиційне поле Казахстану. Кого не змогли купити, залякали. Кого не змогли залякати, засудили. Усе зачищено. Крім нашого "БАСЕ" не залишилося жодного реально опозиційного видання".

Водночас Садикова категорично відкинула поширену, зокрема й серед опозиційних депутатів казахстанського парламенту, версію про причетність до злочину в Києві "третіх сил" в особі представників так званого "старого Казахстану", що бажають дискредитувати політичні та економічні реформи, що їх проводить Токаєв у країні. "Дискредитувати Токаєва, який ввів війська ОДКБ під час "Кантару" (січневих протестів 2022 року. - Ред.) і віддав наказ без суду і слідства відкривати вогонь на ураження по людях, більше, ніж він сам це зробив, уже неможливо", - заявила Садикова.

Реакція офіційної Астани на спробу вбивства Садикова

Тим часом інцидент у Києві не на жарт стривожив офіційну Астану. Джерела DW у політичних колах Казахстану повідомили, що щойно з'явилася інформація про спробу вбити Айдоса Садикова, у керівництві країни одразу ж припустили, що основні звинувачення будуть висунуті на адресу чинного президента Республіки Казахстан. Справа дійшла до того, що на резонансний злочин у Києві відреагував сам президент Токаєв. Під час свого виступу 19 червня під час церемонії вручення нагород активним учасникам протипаводкових заходів він зауважив, що всі розбіжності в казахстанському суспільстві слід вирішувати виключно в правовому полі на основі чинного законодавства країни та, відповідно, до основних міжнародних норм.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (фото з архіву) Фото: Kazakhstan's Presidential Press Office/picture alliance/AP

"Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Мною доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити щодо цього серйозного інциденту. У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для сприяння у виявленні істини", - підкреслив Касим-Жомарт Токаєв.

Практично одночасно було поширено і заяву прессекретаря президента Казахстану Беріка Уалі. У ній зазначено, що незалежно від раніше висунутих на адресу Садикова звинувачень влада країни готова надати допомогу йому і його сім'ї, оскільки вони є громадянами Казахстану.

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Які погрози були на адресу Садикових

Утім, сама Наталія Садикова відкидає допомогу з боку влади Казахстану, вважаючи цю пропозицію верхом цинізму і довіряючи більше українській поліції, яка забезпечила Айдосу та його родині цілодобову охорону.

До того ж, у бесіді з DW дружина тяжкопораненого в центрі Києва опозиційного журналіста зауважила, що раніше вони з Айдосом неодноразово отримували погрози з боку невідомих осіб. "Останнім часом проти нас було організовано справжнє цькування. Наші особисті дані, особисті дані наших дітей, нашу домашню адресу було викладено у відкритий доступ в інтернеті. У жовтні минулого року ми знайшли під задньою балкою нашого автомобіля пристрій для стеження. Були якісь дивні дзвінки Айдосу з проханням зустрітися. Айдос через свій характер і діяльність завжди очікував, що може щось трапитися, намагаючись мінімізувати ризики. Але, на жаль, уберегтися йому це не допомогло", - зауважила в розмові з DW Наталія Садикова.